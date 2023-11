Torna il pranzo di Natale per le persone in difficoltà, il ristoratore: "Ero senza casa anche io"

Torna anche per questo Natale il pranzo per le persone in difficoltà organizzato dal ristoratore genovese William Galles: dopo il successo della prima edizione, l'anno scorso, si replica domenica 17 dicembre nella pizzeria Botto di via Struppa 21 rosso.

Il pranzo sarà offerto a tutte le persone in difficoltà economica e a senza fissa dimora, in collaborazione con la Caritas. Dopo la festa di un anno fa, nel 2023 è già il terzo pranzo che il 35enne William organizza per compiere un atto di solidarietà: "Sto cercando nel mio piccolo - spiega - di poterlo far diventare un evento sempre più ricorrente. Cerco di fare sì che queste persone possano vivere una giornata in un ambiente accogliente, e che possano sentirsi meno abbandonate per un giorno. Non sarà questo a cambiare le loro vite, ma so anche che un piccolo spiraglio di umanità porterebbe qualche sorriso in più".

William lo sa perché lui, per primo, ha dovuto affrontare una situazione molto difficile: "Mia mamma è mancata quando avevo 19 anni, io non lavoravo e mi sono trovato improvvisamente in mezzo a una strada. Andavo a dormire nei garage degli amici, poi per fortuna ho trovato una fidanzata che mi ha dato una mano e la forza per risalire e rimettermi in piedi. E oggi eccomi qui, con una pizzeria mia. Se mi guardo indietro mi rendo conto che sono stato fortunato, molte persone non hanno avuto le mie possibilità. Per questo credo molto nella possibilità di tutti noi di aiutare, di stringere mani e condividere sorrisi".

Quest'anno la richiesta agli amici e ai clienti della pizzeria è di aiutare portando indumenti invernali usati per adulti (giacche, pantaloni, maglioni, scarpe e così via) e anche qualche giocattolo per i più piccoli: la raccolta inizia l'11 dicembre, chi volesse partecipare può lasciare direttamente tutto nel locale.