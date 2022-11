I genovesi Pivio & Aldo De Scalzi firmano la colonna sonora di “Diabolik – Ginko all’attacco!”

Nella sua nuova avventura cinematografica, il celebre ladro Diabolik dovrà scappare da un ispettore Ginko sempre più agguerrito, e lo farà sulle note della colonna sonora firmata da Pivio & Aldo De Scalzi: i musicisti e compositori genovesi tornano infatti a collaborare con Manetti bros. firmando la colonna sonora originale di “Diabolik – Ginko all’attacco!”, il nuovo film dei due fratelli registi in uscita il 17 novembre. Edita da Edizioni Curci e Creuza e su etichetta Carosello Records, la colonna sonora uscirà in digitale venerdì 18 novembre.

Dopo aver realizzato per il primo film una colonna sonora dall'impianto decisamente orchestrale, questa volta Pivio & Aldo De Scalzi approntano un commento sonoro basato su un chiaro ritorno alle sonorità progressive di inizio anni ‘70. Grande sfoggio di synt analogici, mellotron, ostinati vagamente barocchi di archi, tempi dispari e complessi incastri melodico-armonici, il tutto comunque recuperando l'ormai iconico tema principale scritto per il primo film “Diabolik”, tema che resta il faro principale attorno al quale gira tutta la nuova colonna sonora.

In questi giorni sono iniziate anche le riprese del nuovo documentario “Musicanti con la pianola”, che racconterà il variegato mondo della musica per film attraverso l’esperienza di lavoro e di vita dei due musicisti genovesi. Diretto da Matteo Malatesta e prodotto da Creuza, il film sarà girato tra Genova, Torino e Roma coinvolgendo un cast d’eccezione. Sul set ci saranno registi e attori come Ferzan Ozpetek, Alessandro D’Alatri, Enzo Montelenone, i Manetti Bros, Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea. Al centro, la testimonianza di alcuni tra i collaboratori più stretti del duo, da Luca Cresta e Claudio Pacini a Luca Pirondini, e quella di molti affermati compositori, come Pasquale Catalano, Alessandro Molinari e Giuliano Taviani.