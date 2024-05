Pista ciclabile di corso Italia: scoperta la targa dedicata a Michele Scarponi e Rocco Rinaldi

È stata intitolata a due ciclisti vittime della strada, Michele Scarponi e Rocco Rinaldi, la pista ciclabile genovese di corso Italia. Ed è stata inaugurata in loro ricordo proprio oggi, in occasione della quinta tappa Genova-Lucca del Giro d’Italia 2024. Un’idea che si è trasformata in realtà dopo l’esito del sondaggio online lanciato nel 2022 da FIAB Genova e dal collettivo #genovaciclabile, e a seguito di una mozione approvata in Consiglio Comunale.

Michele Scarponi, ciclista professionista, il Giro d’Italia l’aveva vinto nel 2011. È rimasto vittima di un incidente stradale il 22 aprile 2017, mentre si allenava sulle strade del suo paese natale Filottrano. A lui è dedicata la Fondazione Michele Scarponi Ets, che promuove in tutta Italia progetti di educazione stradale nelle scuole. Rocco Rinaldi era invece un ciclista amatoriale, vittima di uno scontro con uno scooter il 5 marzo 2015 proprio in corso Italia. La ciclabile di Genova, con inizio all’altezza di via Marconi e fine in corrispondenza di via Felice Cavallotti, è stata quindi dedicata a due uomini che amavano la bicicletta e che, pedalando, hanno perso la vita.

Ad assistere alla cerimonia di scopertura della targa c’erano, oltre alle autorità del mondo istituzionale e dello sport, tra cui il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni, l’ex ciclista Vincenzo Nibali, l’ex CT della Nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani, anche Luca Rinaldi, figlio di Rocco, e Marco Scarponi, fratello di Michele e segretario generale della Fondazione Michele Scarponi Ets – che ogni anno crea e finanzia progetti di educazione stradale coniugata con la promozione della mobilità sostenibile. Presenti al commovente momento d’omaggio anche molti appassionati di ciclismo e rappresentanti delle associazioni impegnate sul fronte della mobilità ciclabile e sostenibile.

“La nostra famiglia ci tiene a ringraziare chi ha contribuito all’intitolazione della pista ciclabile di corso Italia a mio padre Rocco e a Michele Scarponi – ha affermato Rinaldi – I tragici eventi come quelli capitati a loro ci devono far riflettere su quanto sia importante l’educazione stradale e sulla necessità di insegnarla ai giovani, fin dalle scuole primarie, per cercare di evitare vittime innocenti”. Si è unito ai ringraziamenti anche Marco Scarponi, che ha sottolineato: “Se una nuova strada di pace non nasce ora, dentro e fuori di noi, a cosa sono serviti milioni di morti sulla strada? La strada è della vita e noi qui lo stiamo affermando con forza”.