Pista ciclabile di corso Italia intitolata a Michele Scarponi e Rocco Rinaldi: la cerimonia alla partenza del Giro d'Italia

Ne avevamo parlato già in precedenza, seguendo l'iter amministrativo: prima la mozione approvata all'unanimità in consiglio comunale e poi l'atto ufficiale approvato dalla giunta. Adesso è tutto pronto per la cerimonia di inaugurazione: la pista ciclabile di corso Italia verrà intitolata a Michele Scarponi e Rocco Rinaldi - vittime della strada - in occasione della partenza del Giro d'Italia da Genova.

Il tratto di pista ciclabile in questione ha inizio in corrispondenza di via Marconi e fine in corrispondenza di via Felice Cavallotti.

Rinaldi era un ciclista amatoriale genovese di 70 anni, morto nel 2015 proprio in corso Italia, urtato dalla portiera di un’auto aperta all’improvviso e investito da uno scooter. Michele Scarponi, ciclista professionista, fu investito da un furgone il 22 aprile 2017 mentre si stava allenando per le strade di Filottrano.

"Questo gesto simbolico - rimarca Fiab Genova - è un passo importante per portare l’attenzione al problema della violenza stradale che troppo spesso lascia morti sull’asfalto, coinvolgendo ciclisti e pedoni. Siamo da sempre impegnati nella promozione della mobilità ciclistica e nella tutela della sicurezza degli utenti vulnerabili e avevamo richiesto assieme a #genovaciclabile questa iniziativa promuovendo anche un sondaggio online. Siamo contenti che il Comune abbia accolto la nostra proposta".

Ma la federazione si scaglia anche contro la nuova riforma del codice della strada, recentemente approvata dalla Camera dei Deputati: "Depotenzia gli strumenti a disposizione dei comuni per limitare la velocità sulle strade e rende più difficile la creazione di infrastrutture a favore della mobilità ciclistica. Inoltre, colpisce la micromobilità, rendendo di fatto inutilizzabili i monopattini sulle nostre strade. Ora che la riforma è approdata al Senato, auspicheremmo che il Comune di Genova, che ha dimostrato sensibilità su questo tema, intervenga presso i senatori per ottenere delle modifiche sostanziali al testo".