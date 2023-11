Il Maggiordomo di quartiere arriva a Pieve Ligure

Da mercoledì 8 novembre dalle 9 alle 13 una nuova figura sarà presente a Pieve Ligure. Nei locali dell'Aps Socms, (già Società Operaia Cattolica di Mutuo Soccorso) in piazzale San Michele il Maggiordomo di quartiere si renderà disponibile per un aiuto pratico ai cittadini e alle cittadine, sulla base di un progetto regionale, che fa capo al settore dei servizi sociali, rifinanziato per proporre servizi di prossimità non specialistici e provvedere al disbrigo di piccole faccende quotidiane.

"Sono molto felice dell'attivazione di questo servizio sul territorio del nostro Comune - ha detto la sindaco di Pieve Ligure, Paola Negro -. Il Comune è anche in questo caso direttamente in contatto con la cittadinanza. Alcune incombenze quotidiane possono diventare veri e propri ostacoli se ci sono difficoltà legate all'età o negli spostamenti e alla solitudine. Il servizio di Maggiordomo di quartiere si affianca al cittadino proprio per aiutarlo praticamente e gratuitamente: portare a termine una pratica amministrativa, il pagamento di bollettini, il ritiro di ricette e la consegna di farmaci o della spesa al domicilio, il ritiro di pacchi e della posta, ma anche piccole manutenzioni domestiche, supporto informatico e l'accompagnamento di persone con difficoltà deambulatorie".

L'iniziativa è finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027 e si inserisce tra le misure di innovazione sociale nell'erogazione di servizi di welfare e di prossimità di Regione Liguria. Il servizio di Maggiordomo di Quartiere è erogato gratuitamente e avrà una durata di 2 anni. Mercoledì mattina 8 novembre dalle 9 alle 13 il Maggiordomo di quartiere avrà il piacere di presentarsi alla cittadinanza di Pieve Ligure e fornirà i propri recapiti.