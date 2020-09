Pieve Ligure, chiude la filiale di Carige: protesta di sindaco e cittadini

Banca Carige chiude la filiale di Pieve Ligure: la notizia sta circolando ormai da giorni, con grande disappunto dei cittadini e del sindaco, che è intervenuto chiedendo conferme ufficiali.

«Molti cittadini pievesi hanno appreso che la filiale della Banca Carige di Pieve Ligure chiuderà il prossimo 23 novembre - nota Adolfo Olcese - La succursale della banca genovese è storicamente insediata in piazza Ferdinando d’Amato, in un immobile ristrutturato proprio per ospitare un ufficio di questo tipo. I cittadini pievesi hanno sempre dimostrato affetto per la Banca Carige e, anche durante i tempi bui che la stessa ha passato, non hanno mai fatto venire meno la loro vicinanza».

«Devo dire che la notizia assomiglia molto a una lettera di licenziamento inviata di venerdì - prosegue il sindaco - L’amministrazione farà tutto il possibile affinché Carige riveda la sua decisione, fatto che appare però piuttosto difficile in quanto l’intervento di chiusura è parte di piano di ristrutturazione molto più ampio, come appunto illustrato dalle fonti di stampa: in caso la decisione sia confermata, cercheremo comunque di trovare alternative utili per i cittadini e per il nostro territorio».

Il bilancio di Banca Carige degli ultimi 13 mesi di commissariamento riporta 869,7 milioni di perdite tra il primo gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, come riporta il bilancio consolidato dell'esercizio di amministrazione straordinaria pubblicato martedì.

Nei primi risultati approvati martedì dal Cda, relativi ai 5 mesi tra febbraio e giugno, la banca ha comunicato una perdita per 97,8 milioni. Nei documenti per l'aumento di capitale da 700 milioni (oltre a 200 milioni di subordinati) realizzato a dicembre 2019, Carige segnalava perdite alla data del prospetto per 783 milioni (rispetto a previsioni a piano di un rosso per 779 milioni a fine 2019), dopo aver registrato nel primo semestre 2019 perdite per 428,5 milioni.