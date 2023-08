Rugby, il genovese Pierre Bruno convocato ai mondiali per la nazionale italiana

Tra i 33 convocati per i mondiali di rugby in programma in Francia c'è anche un genovese: Pierre Bruno, che ha iniziato proprio nella sua città molti anni fa, con la palla ovale in mano e i primi placcaggi nel capoluogo ligure.

E adesso, chiamato dal ct della nazionale azzurra Kieran Crowley, Bruno è pronto per volare ai mondiali che inizieranno il prossimo 8 settembre. L’esordio azzurro è in programma il giorno successivo, sabato 9 settembre, contro la Namibia; poi toccherà ad Uruguay, Nuova Zelanda e Francia.

Per Bruno, classe 1996, si tratta del primo mondiale. Inizialmente appassionato di il calcio, poi a 12 anni ha cambiato sport, provando il rugby: è stato amore a prima vista.

L'atleta conta 13 caps con la nazionale e attualmente gioca per le Zebre di Parma. Ha iniziato alle Province dell’Ovest per passare poi al Cus Genova, Mogliano, Calvisano e Parma. A contraddistinguerlo, potenza, velocità, fiuto per la linea di meta e l'amore per i tatuaggi: quelli che ha impresso sul corpo li ha realizzati suo padre Maximilian Pierre, tatuatore conosciuto a livello internazionale.

È fresco di nozze con Jessica, dopo l'emozionante proposta di matrimonio in campo, davanti al pubblico, dopo la partita Italia-Sudafrica disputata l'anno scorso al Ferraris, nella “sua” Genova.

La convocazione è stata annunciata dallo staff tecnico ai giocatori attraverso un video che associa le loro foto da bambini a quelle con la maglia ufficiale dell’Italia.