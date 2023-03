Piazzale Marassi, via libera dal Comune alle moto sul marciapiede

Via libera dal Comune ai posteggi per le moto sull'ampio marciapiede in piazzale Marassi all'angolo con via Clavarezza. La novità emerge da un'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio, che riorganizza la sosta nella zona nei pressi del carcere e della Gradinata Nord dello stadio, ricavando anche alcuni ulteriori posteggi riservati al personale della Polizia Penitenziaria che sarà estesa alle 24 ore della giornata, festivi compresi, con la sanzione

accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti.

"Preso atto - si legge nel documento della direzione mobilità e trasporti - che soprattutto durante le manifestazioni sportive presso l’attiguo stadio Luigi Ferraris, l’ampio marciapiede situato al termine di piazzale Marassi lato via Clavarezza è occupato in maniera disordinata da motocicli e ciclomotori in sosta e constatata la necessità di implementare i posteggi riservati alla sosta di motocicli e ciclomotori nella zona, viene individuata nella suddetta area una zona compresa tra gli arredi urbani (panchine) e gli alberi in cui disciplinare la sosta per motocicli e ciclomotori delimitata da apposita segnaletica orizzontale e verticale". Dalla piantina allegata si contano 54 posteggi dedicati ai mezzi a due ruote. Il Comune spiega anche che "l’area di sosta è stata istituita in via temporanea e sperimentale, in modo da poterne valutare gli effetti in particolare relativamente a eventuali interferenze con gli accessi alla zona di pre-filtraggio durante le manifestazioni sportive allo stadio".

Per il resto rimangono in vigore le disposizioni vigenti per il piazzale, utilizzato come capolinea bus per lo stadio quando ricorre il regime di Zsl Stadio.