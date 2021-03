Come attraversare piazza Montano senza sottopasso? Le tre proposte

In seguito alla seduta del 4 marzo della Seconda Commissione del Municipio Centro Ovest sono state stilate dalla Direzione Mobilità del Comune tre proposte per la realizzazione dell'attraversamento pedonale su piazza Montano a Sampierdarena, richiesto da molti cittadini che per lievi o gravi motivi sono impossibilitati ad usare il sottopasso, reso inaccessibile a tutti durante le allerte meteo. Nel processo decisionale saranno presi in considerazione anche i feedback dei cittadini della zona in quello che rappresenta un vero e proprio crocevia della zona tra la stazione ferroviaria e via Cantore.

A sollevare la questione nell'ottobre del 2019 il presidente della Seconda Commissione Fabrizio Maranini, che ha presentato le proposte e commentato: «Lieto di aver, da prima posto il problema ed in seguito, quale Presidente, di aver portato in commissione ed aver audito il dirigente della Mobilita del Comune di Genova ed il Comandante del distretto di polizia Locale proprio per affrontare il problema e ipotizzare una o piu soluzioni. Durante la sedura del 4 marzo sono state condivise tre ipotesi di progetto, con pro e contro per ciascuna e i lavori da effettuare. Rendere piu partecipi anche i cittadini nella valutazione sarà un'ulteriore carica di entusiasmo nel servizio che svolgo da Presidente della Seconda Commissione del municipio II Centro Ovest».

Le proposte per l'attraversamento pedonale di piazza Montano

Proposta 1: attraversamento tracciato in prossimità del civico 10 R di Piazza Montano e collegato all’isola centrale

Opere necessarie:

arretramento linea d’arresto del movimento 3V ed eventualmente delle relative lanterne semaforiche (con annesso palo a sbraccio)

Installazione delle paline e delle lanterne pedonali

Esecuzione opere per i disabili (riprofilatura marciapiedi, installazioni codici loges)

Allargamento marciapiede in corrispondenza del movimento 8V con restringimento delle corsie

Tracciamento segnaletica orizzontale

Ricalibrazione piani semaforici

Aspetti positivi:

Gestione dell’impianto e dei tempi semaforici quasi immutata

Costi di intervento impiantistici limitati

Allargamento del marciapiede dell’isola centrale lato mare

Aspetti negativi:

Possibile scarso utilizzo da parte degli utenti in quanto il percorso pedonale sostitutivo del sottopasso viene

allungato di circa 160 metri (distanza calcolata tra i due accessi del sottopasso).

Proposta 2: attraversamento tracciato in prossimità del civico 26 R e collegato all’isola centrale

Opere necessarie:

Realizzazione per la direttrice levante/ponente di nuovo movimento semaforico (linea di arresto) a protezione del nuovo attraversamento pedonale.

Installazione di almeno 3 paline veicolari (eventualmente di 1 palo a sbraccio), delle lanterne veicolari (numero 4) e delle relative lanterne pedonali (numero 2).

Esecuzione opere per i disabili (Valutazione su presenza di scalini, eventuale riprofilatura marciapiedi, installazioni codici loges)

Tracciamento segnaletica orizzontale.

Ricalibrazione piani semaforici.

Aspetti positivi:

Gestione dell’impianto e dei tempi semaforici con limitate modifiche.

Restano da verificare approfonditamente le influenze dell’intervento sulla viabilità della zona con simulazioni di traffico.

Aspetti negativi:

Limitate tempistiche di attraversamento da dedicare ai pedoni (10” di luce verde).

Costi impiantistici elevati correlati anche alle opere di fondazione dei pali.

Riduzione dello spazio di fermata bus posizionato sul lato monte di piazza Montano.

Percorso pedonale sostitutivo del sottopasso allungato di circa 110 metri (distanza calcolata tra i due accessi del sottopasso).

Proposta 3: attraversamento tracciato antistante i portici e collegato all’isola a centro Piazza

Opere necessarie:

Realizzazione per la direttrice levante/ponente di nuovo movimento (linea di arresto) a protezione del nuovo attraversamento pedonale.

Installazione di almeno 2 paline veicolari (eventualmente di 1 palo a sbraccio), delle lanterne veicolari (numero 3) e delle relative lanterne pedonali (numero 2).

Esecuzione opere per i disabili (riprofilatura marciapiedi, installazioni codici loges).

Tracciamento segnaletica orizzontale.

Ricalibrazione piani semaforici.

Aspetti positivi:

Sostituzione del percorso del sottopasso con diminuzione della distanza da percorrere per l’attraversamento pedonale.

Aspetti negativi: