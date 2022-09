Protesta in piazza contro la skymetro: “No ai piloni nel Bisagno”

Prima riunione pubblica contro la skymetro. Per dire no alla metropolitana sopraelevata, voluta dal Comune e finanziata dal ministero delle Infrastrutture con 398 milioni di euro, si sono radunate in piazza Manzoni almeno 150 persone.

Residenti di Marassi e San Fruttuoso che al megafono ricordano la tragica esperienza vissuta durante l'alluvione del 2011 in cui morirono sei persone e che ora temono per l'installazione di piloni di cemento nel Bisagno.

Il comitato "Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile" dichiara le sue intenzioni sin dal proprio nome: "Vogliamo delle politiche che mettano al centro le persone, la loro salute e l'ambiente - dice un cittadino - e vogliamo che le istituzioni vengano a confrontarsi con noi".

Proprio al sindaco Marco Bucci è rivolta la petizione lanciata dagli attivisti per "chiedere al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - si legge nella raccolta firme - la sospensione del periodo entro cui assumere gli obblighi giuridici vincolanti". Chi vuole aderire alla richiesta può trovare, per l'intera giornata di oggi - martedì 20 settembre-, il banchetto al Mercato di corso Sardegna e sapere le prossime date di presidio. Inoltre è possibile donare per sostenere la raccolta fondi per il ricorso che sarà presentato al presidente della Repubblica, dato che i tempi per rivolgersi al Tar sono scaduti.