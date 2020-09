De Ferrari: cariche della polizia e auto in fiamme... Ma è tutto un film

Cariche della polizia, manifestanti con i cartelli, auto in fiamme: è stata una mattinata movimentata in piazza De Ferrari, con parecchi passanti allarmati, rassicurati poi dallo scoprire che si trattava, in realtà, delle riprese per una serie tv.

Nello specifico, si tratta delle riprese di una serie di produzione tedesca sul G8: si spiegano, così, i cartelli con scritto “voi siete 8, noi siamo migliaia”, le urla, i fumogeni, le cariche e il caos che hanno caratterizzato il giovedì mattina.

L’area di riprese è stata comunque regolarmente transennata, e sulle transenne è comparsa la dicitura “riprese cinematografiche”. Presente anche la polizia Locale per regolare il passaggio e monitorare la situazione. Ancora pochissimi i dettagli trapelati sulla produzione, targata Riviera Films.