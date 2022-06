Un sit in dei giovani contro 'i cattivi lavori': "Il problema non siamo noi, è l'offerta lavorativa"

"I giovani non hanno voglia di lavorare", "non conoscono la fatica", "non vogliono impegnarsi". Chiamati in causa, i giovani genovesi, protestano per far sentire le loro ragioni: "Il problema non siamo noi, è l'offerta lavorativa".

L'appuntamento è per questo pomeriggio, giovedì 9 giugno, alle 18.30 davanti al caffè Mangini in piazza Corvetto. Il sit in è organizzato da Stefano Gaggero di Genova che osa per manifestare contro i 'cattivi lavori' e soprattutto contro la retorica che dipinge i giovani come 'pigri'.

Il tema di dibattito nazionale si riflette anche a livello locale con i titolari di bar, ristoranti e stabililmenti balneari che non trovano personale, nemmeno in riviera per la stagione estiva, dove lo stipendio però spesso vale uno spritz e il contratto, per le qualifiche più basse, prevede meno di mille euro netti al mese.