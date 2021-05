Ipotesi piazza Colombo pedonale, la proposta divide il Municipio

Pedonalizzare piazza Colombo a oggi «non è neanche lontanamente ipotizzabile»: è la risposta che la giunta del Municipio Centro Est ha dato a un’interrogazione presentata dal consigliere Alberto Cattaneo, che ha chiesto informazioni sulla fattibilità di un progetto sponsorizzato anche dal Comune.

La spinta è arrivata la scorsa estate, quando la pandemia di coronavirus ha costretto a ripensare gli spazi urbani. E in piazza Colombo sono arrivati tavolini all’aperto, intorno alla restaurata fontana, che hanno portato a pensare a un futuro in cui la trafficata piazza-rotatoria non fosse più aperta alle auto.

«Nello scorso consiglio Municipale ho presentato un'interrogazione su quali fossero le intenzioni della giunta sulla pedonalizzazione e quali percorsi erano stati intrapresi a seguito della Commissione monotematica del 31 Luglio 2020», ha spiegato Cattaneo, riferendo la risposta ottenuta dal presidente del Municipio: impossibile pedonalizzare ora, ma «e poi mi chiedete se la giunta vede piazza Colombo pedonale, si. Abbiamo insistito per lungo tempo con la sovrintendenza per i tavolini in piazza».

«Una pedonalizzazione può essere un percorso drastico - è la considerazione di Cattaneo - ma può essere anche un percorso per tappe: ad esempio la giunta Comunale si è già espressa per due volte (2020 e 2021) a favore di una pedonalizzazione di piazza Colombo, “anche parziale nella sua estensione e nelle fasce orarie". L'assessore Campora si era dichiarato favorevole alla pedonalizzazione, rimandando al Municipio il processo partecipativo che nei fatti non c'è stato».

La questione divide, insomma, e riporta alla mente altre proposte avanzate in questo senso, come la pedonalizzazione di via XX Settembre dello scorso dicembre che avrebbe dovuto essere replicata. La presenza di numerosi ristoranti in piazza Colombo riaccende il dibattito.