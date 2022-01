Tappezza di manifesti piazza Colombo: "Ti amo. Torna con me"

È di un trentenne il cuore spezzato dei manifesti apparsi in piazza Colombo. Con il soprannome Nick, il ragazzo ha trovato il coraggio per dire alla sua amata: "Ti amo".

Per dichiararsi ha contattato la società per pubblicità esterne Ope e si è presentato in ufficio: "Riceviamo tantissime richieste di messaggi privati ma spesso decliniamo perchè ci occupiamo di pubblicità commerciali e perchè facciamo un'attenta selezione delle richieste", spiega l'amministratore unico dell'azienza Cristina Olcese. "Questo bravo ragazzo però mi ha colpito e ho accolto la sua richiesta: l'affitto per due settimane di alcuni cartelloni che riportassero i suoi messaggi senza rielaborazioni. Non ha lasciato spazio alle domande però, nemmeno noi conosciamo la sua storia o il nome della ragazza".

Parole semplici che il 30enne ha deciso di non affidare a un messaggio su Whatsapp ma di far stampare in pubblica piazza per una una donna che probabilmente abita o lavora in quella zona e che è solita fare quel percorso: da piazza Colombo fino a via XX Settembre, dove sono concentrati i manifesti.

L'innamorato ha affidato il suo messaggio a delle scritte bianche su sfondo rosso per dire alla sua lei che non ha più dubbi: "Per paura di amarti ci siamo divisi, ma supereremo tutti se resteremo uniti."; "Amare può essere rischioso...ma voglio andare avanti con te!".