Piattino a due euro per condividere le trofie, l'ironia di Taffo: "Da noi urna gratis"

L'ironia di Taffo sul caso del piattino a pagamento per condividere una portata al ristorante. L'agenzia funebre famosa per le campagne promozionali provocatorie ha pubblicato una propria versione dello scontrino che ha scatenato il dibattito nelle ultime ore. "In Italia conviene morire - si legge nel post -. E se volete condividere, niente paura, con Taffo l’urna è in omaggio".

Il caso era esploso nei giorni scorsi dopo un post pubblicato da Selvaggia Lucarelli. La giornalista aveva mostrato lo scontrino di un'osteria di Finalborgo che aveva fatto pagare due euro per portare un piattino vuoto, utilizzato da una madre per far assaggiare le trofie alla sua bambina. Situazione che aveva acceso il dibattito sui social, con tanto di intervento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che lo aveva definito "Un extra sbagliato". Un episodio denunciato a poche ore di distanza da un altro molto simile, avvenuto però in un bar sul lago di Como, in quel caso i due euro erano stati richiesti da un bar per tagliare un toast a metà.

Vicende sulle quali è arrivato anche l'intervento di Assoutenti: "Quella del 2023 può senza dubbio essere considerata l’estate dei balzelli folli applicati da ristoranti e pubblici esercizi ai clienti" afferma l'associazione dei consumatori. Il presidente Furio Truzzi spiega: "Sempre più numerosi sono i ristoranti che applicano un sovrapprezzo, in media da 2 a 5 euro, per la voce 'coperto', servizio che spesso però è inesistente, perché rappresentato da tovaglietta di carta sul tavolo, come pure di carta è il tovagliolo messo a disposizione del cliente. Altro extra è rappresentato dal pane, che molti ristoratori fanno oramai pagare a parte con un costo forfettario a persona, anche se il pane viene poi portato al tavolo in un cestino in condivisione. A tali voci si aggiunge quella per il 'servizio', in media da 2 a 4 euro a persona, come se la raccolta delle ordinazioni e il trasporto dei piatti dalla cucina ai tavoli da parte dei camerieri non fosse una prerogativa dei ristoranti, ma un servizio extra da addebitare ai clienti. Si arriva infine ai casi estremi di pubblici esercizi che applicano balzelli da 0,50 centesimi o 1 euro a chi paga il conto tramite Pos, una pratica questa del tutto illegale che può portare a salate sanzioni verso gli esercenti - conclude - Truzzi -. Invitiamo tutti i cittadini a segnalare ad Assoutenti casi di sovrapprezzi assurdi applicati in bar e ristoranti italiani, inviando una mail all’indirizzo nessunoescluso@assoutenti.it : il balzello più folle sarà premiato dall’associazione a settembre con la coppa 'Quintino Sella', in onore di colui che introdusse la tassa sul macinato, consegnata direttamente al ristoratore più audace, premiazione alla quale inviteremo anche il Ministro dell’economia Giorgetti".