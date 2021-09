Approvato il piano territoriale regionale, atteso dal 1997

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Urbanistica e Pianificazione Territoriale Marco Scajola, ha approvato il Piano territoriale regionale 'Idee di Liguria', uno strumento atteso da decenni (dal 1997), nato dal confronto diretto con il territorio e finalizzato alla programmazione strategica della Liguria dei prossimi vent'anni.

Uno dei punti cardine del programma è rappresentato dalla valorizzazione dell'entroterra, per il quale sono previsti interventi utili a contrastare il progressivo spopolamento, favorendo l'insediamento di start up innovative e riducendo i vincoli, oltre a tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Al centro del Piano territoriale regionale anche la riqualificazione delle Aree urbane della Liguria, partendo dalle città, con una programmazione strategica che prevede un rilancio focalizzato su servizi funzionali, innovativi, qualificati e infrastrutture, volto a migliorare il benessere dei cittadini. Una pianificazione, quindi, utile a porre maggior attenzione all'ambiente.

Nel programma sono inserite anche le conurbazioni costiere (aree urbane costiere con servizi e infrastruttura di livello sovralocale) per le quali è previsto uno sviluppo armonico dei servizi, coordinato dai Comuni del comprensorio, per migliorare la qualità di vita degli abitanti e turisti.

Il piano prevende anche di rendere l'area costiera maggiormente resiliente rispetto alle variazioni climatiche, puntando su una riqualificazione del territorio e della sua immagine, in un'ottica di sviluppo sostenibile. All'interno del Ptr è previsto poi un quadro delle infrastrutture, che sarà il riferimento della pianificazione su scala regionale.

"Si tratta di uno strumento atteso dal nostro territorio dal 1997 - ha spiegato l'assessore all'Edilizia Marco Scajola -, fondamentale per delineare la Liguria dei prossimi venti anni. Una regione più vivibile, con più infrastrutture e servizi per i cittadini, con più opportunità per le imprese, che valorizza l'entroterra, rispetta l'ambiente ed è più resiliente. Un progetto nato da un confronto biennale con il territorio, che è fondamentale per uno sviluppo armonico della regione. Guardiamo al futuro per tutti noi e soprattutto per le nuove generazioni".

Le principali infrastrutture tracciate dal Ptr riguardano l'Aurelia Bis (nel Ponente e nello spezzino), la nuova bretella autostradale Albenga-Borghetto Santo Spirito-Carcare-Pedrosa; Gronda di Ponente, la Gronda di Levante, la Statale SS28 valico Armo/Cantarana con il potenziamento infrastruttura ferroviaria di Pontremoli.