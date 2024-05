Petizione a San Fruttuoso: "Dateci un quartiere più sicuro e più verde"

Un quartiere più vivibile, più sicuro e più verde. Gli abitanti del quartiere di San Fruttuoso, insieme ai comitati della zona, hanno lanciato una raccolta firme per trasformare le strade in luoghi adatti ai pedoni, accessibili a tutti, piacevoli e curati. I punti del progetto sono precisi e verranno presentati in Comune, insieme alle firme raccolte, il 15 maggio. Ecco quali sono:

sicurezza stradale, strisce pedonali rialzate e illuminazione

piantumazione degli alberi mancanti in via d'Albertis

pedonalizzazione di via Pendola

Quest’ultima è al centro del progetto realizzato appositamente da un architetto membro del Comitato San Fruttuoso Genova. “Ecco come sogniamo la nuova via Pendola, asse pedonale tra le due piazze. Guardate quanta bellezza potrebbe essere restituita al quartiere e ai cittadini contro il degrado” scrivono i membri.

“Vi invitiamo a partecipare e promuovere la bellezza. Aiutateci a raccogliere più firme possibile coinvolgendo amici, colleghi, condomini: i dettagli delle motivazioni di firma sono nei moduli così come le immagini dei progetti realizzati dal nostro super architetto di quartiere”. A dirlo in una nota è il direttivo che ha lanciato l’iniziativa, composto da Teatro Garage, Genova Ciclabile, Zenzero via Torti 35, Centro Terralba, Villa Migone, Comitato Genitori, IC San Fruttuoso e Fondazione Auxilium.

Chi non potesse aiutare a raccogliere firme, potrà sempre firmare in alcuni punti di raccolta, come il bar verde Tory Bar in cima a via GB d'Albertis che si trova, a salire, sulla destra (basta chiedere della raccolta firme). È proprio in questa via che gli abitanti vogliono provare a cambiare le cose: “Vogliamo che tornino alberi qui dove oggi ci sono aiuole vuote”.