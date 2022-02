Petizione di solidarietà al capo delle Guardie Zoofile Gian Lorenzo Termanini

L'obiettivo delle 200 firme non è lontano e la metà è già stata superata. Su change.org infatti si può firmare la petizione 'Noi Stiamo con il Capo Nucleo delle Guardie Zoofile di Genova Gian Lorenzo Termanini' dopo che questi ha rassegnato le dimissioni.

Le motivazioni di questa scelta non sono state rese note del diretto interessato, ma il motivo sembra legato a qualche ruggine con altri addetti ai lavori. Sulla pagina Facebook di Associazione Una Canile Municipale Monte Contessa, venerdì 18 febbraio, è apparso questo post: "Apprendiamo e valutiamo positivamente le dimissioni di Gian Lorenzo Termanini dal Nucleo Guardie dell'Associazione Una".

Tornando alla petizione, questo il testo che la accompagna:

"Solidarietà e massimo sostegno alle guardie zoofile della città metropolitana di Genova, con particolare riferimento a Gian Lorenzo Termanini divenuto un riferimento fondamentale. In questi anni il suo impegno e dedizione insieme alle guardie zoofile locali è stato indispensabile per salvare e mettere in sicurezza migliaia di animali in difficoltà. Chiediamo che Lorenzo continui ad operare sul territorio sostenuto dalle istituzioni cittadine. Riteniamo impossibile fare a meno di una risorsa tanto preziosa competente per tutti coloro che amano ed hanno a cuore il benessere degli animali. Riteniamo che il servizio debba continuare la sua attività poiché ciò costituirebbe la perdita di un punto di riferimento e di un mentore per tante persone".