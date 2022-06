Una raccolta firme per don Valentino: "Resti alla parrocchia di Sturla"

Ha già raccolto quasi mille adesioni la petizione lanciata sulla piattaforma Change contro il trasferimento di Don Valentino Porcile, parroco della chiesa della Santissima Annunziata di via della Vergine a Sturla.

"La Comunità parrocchiale della Ss Annunziata di Sturla - si legge nella petizione lanciata dai fedeli - in questi anni è cresciuta, grazie all'opera pastorale e all'impegno di Don Valentino Porcile, che ha raccolto attorno a sé persone di ogni età, accomunate dalla fede e dall'impegno nel servizio agli altri. Hanno deciso di trasferirlo. Firma per testimoniare l'importanza della continuità del suo ministero per tutti noi della comunità di Sturla".

Il trasferimento era stato comunicato ai fedeli durante la Messa, anche se non è stata ancora ufficializzata la nuova destinazione.