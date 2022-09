Bambini e animali in visita nella casa di riposo: "Baby pet therapy" a Villa Costalta

“Puppy class con nuovi amici". Parte il progetto pilota di attività assistita con gli animali (Aaa) nella casa di riposo Villa Costalta di Mele.

Gli amici a quattro zampe andranno a fare visita agli ospiti della rsa accompagnati dai bimbi della scuola dell'infanzia di Voltri, con l'obiettivo di favorire I’incontro tra generazioni e specie.

"L’originalitâ del progetto sta nel creare un’occasione di rappporto tra generazioni diverse nella conoscenza e nel rispetto degli anziani che saldano con la loro saggezza ed esperienza il legame che unisce ie diverse fasi della vita, dall’ inizio alia fine del ciclo della stessa - spiega il direttore della rsa Fabrizio Tassara - In questo caso, pero, ogni incontro diventerà una 'relazione a tre', che coinvolgerà oltre agli anziani ed ai bambini (seguiti dalle loro maestre) anche un animale che sarà il nuovo protagonista dei rapporti che si potranno instaurare".

Gli Interventi assistiti con gli animali (Iaa), ancora conosciuti con la definizione di "pet therapy", costituiscono un approccio originale utile anche come esperienza formativa, che in Italia sta riscuotendo un grande interesse.

Gli operatori sono professionisti in possesso di appositi titoli d'idoneità, riconosciuti dopo un percorso formativo specifico e sono in grado di favorire la relazione tra gli utenti e gli animali domestici protagonisti degli Iaa. In Italia questi incontri riguardano, in base alle linee guida ministeriali, recepite dalla regione Liguria i piccoli animali come cane, gatto e coniglio, ed i grandi animali come asino e cavallo.

L’iniziative é nata grazie alla collaborazione tral'Istituto comprensivo di Voltri (scuola deII’infanzia di via delle Fabbriche), la rsa Villa Costalta di Mele e I’associazione genovese Amici degli animali.

I primi due incontri in programma: giovedi 29 settembre e giovedi 6 ottobre negli spazi messi a disposizione da Villa Costalta.