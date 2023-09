Maki e Kaya: due labrador per la pet therapy del centro residenziale disabili Asl 3

Si chiamano Maki e Kaya e sono due labrador che, dalla prossima settimana, saranno impegnati in sessioni di pet therapy nel Centro Residenziale e Semiresidenziale Disabili Asl 3 di Quarto.



Grazie al sostegno economico di Avo Genova, che ha supportato economicamente l’iniziativa, l’équipe del centro cinofilo Sally Brown - riconosciuto Coni Csen e composta da professionisti qualificati negli ambiti delle attività assistite con animali - entrerà in reparto con l’obiettivo di sviluppare competenze attraverso la cura dell’animale, accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa e stimolare nei pazienti la motivazione e la partecipazione.



“L’iniziativa – spiega Valentina Rossi, Responsabile della Ssd Centro Residenziale e Semiresidenziale Disabili Asl 3 – che prevede un appuntamento ogni quindici giorni ha finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione. Attraverso questo intervento è possibile promuovere il miglioramento della qualità di vita del paziente, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida espresse dal Ministero della Salute. Ringraziamo AVO per essere stata nostro partner e per averci offerto l’opportunità di attivare questo nuovo percorso.”

A guidare Maki e Kaya saranno due coadiutori e un medico veterinario esperto con la supervisione degli specialisti Asl 3 in neurofisiopatologia, fisiatria e neuropsichiatria infantile oltre a educatori, fisioterapisti, infermieri e operatori socio sanitari. In Asl3 si tratta del secondo esempio di attività assistita con animali: la pet therapy, infatti, era già entrata lo scorso aprile nel reparto di Psichiatria del Villa Scassi, con il pastore australiano Freccia, nell’ambito dei processi di riabilitazione dei pazienti psichiatrici.

Il Centro Residenziale e Semiresidenziale Disabili Asl 3 accoglie pazienti con disabilità cognitivo-motoria sulla base di patologie congenite o acquisite, con vari gradi di compromissione. La struttura promuove il benessere delle persone con disabilità nel rispetto delle loro capacità e potenzialità, attraverso servizi riabilitativi a carattere residenziale, diurno e ambulatoriale.