Peste suina, grande partecipazione alla protesta durante la Milano-Sanremo

Anche numerosi sindaci e amministratori, tra provincia di Genova e Savona, hanno preso parte alla protesta pacifica andata in scena sabato 19 marzo 2022 a Masone durante il passaggio della Milano-Sanremo. Una manifestazione lanciata per chiedere fondi dal Governo dopo l'emergenza peste suina nei territori che dallo scorso 7 gennaio devono fare i conti con le limitazioni introdotte per il contenimento.

Un nutrito gruppo di persone, comitati, movimenti spontanei, escursionisti, bikers, agricoltori, albergatori, ristoratori, titolari di attività commerciali ed economiche, cacciatori, pescatori, aziende zootecniche e della filiera del legno si sono dati appuntamento intorno alle 11 presso il il piazzale Isolazza per fare arrivare al Governo la richiesta di aiuto che con forza si leva dai territori dell'Appennino Ligure e piemontese che devono fare i conti con le restrizioni introdotte dai provvedimenti adottati nella gestione della peste suina africana.

Asd Valle Stura Hike & Bike, tra gli organizzatori della manifestazione, ha scritto sui social: "Siamo lieti che la manifestazione, organizzata insieme a tutte le associazione di categoria e del settore outdoor, abbia avuto un grandissimo successo. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato e hanno portato agli occhi di tutti i disagi che questa peste suina sta portando alle attività e a tutti quelli che vivono per e grazie all'outdoor. Ringraziamo i sindaci e tutte le autorità che hanno partecipato e supportato la nostra iniziativa e infine ringraziamo tutte le Asd che hanno voluto unirsi alla nostra protesta. Siamo tutti uniti e combatteremo fino alla fine, ma adesso è arrivato il momento da parte di chi ha il potere di decidere di dare una risposta seria e veloce perché il tempo per la nostra Valle, per le attività, ricettive, ristoranti, agricoltori, negozi e per tutto il mondo outdoor non solo della Valle sta per scadere. Vogliamo concludere con questo appunto.Vogliamo risposte per la peste suina perché ci coinvolge direttamente come asd, però prima di essere bikers siamo cittadini della nostra valle e pretendiamo risposte veloci anche sulla situazione imbarazzante e inaccettabile delle Autostrade".