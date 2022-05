Pesca record: catturato un pesce re di 43 kg a Sesri Levante

È una pesca da "record" quella effettuata al largo di Sestri Levante dove - a tre miglia dalla costa - il comandante del motopesca Jhonatan di Sestri Levante Mauro Peruzzi ha catturato un pesce re di 43 chili.

L'esemplare ha abboccato al palamito su un fondale di 450 metri.

Il pesce re, famoso per la sua carne pregiata, è stato acquistato da un ristoratore locale per essere sfilettato, cucinato ma anche degustato crudo.

Il pesce re o opah (Lampris guttatus) è un pesce di mare appartenente alla famiglia Lampridae: si stratta di una specie diffusa in tutti i mari e gli oceani, anche se nel Mediterraneo è generalmente raro. È famoso per la sua colorazione caratteristica. e vivace, con le pinne rosso vivo e i fianchi e il dorso blu, cosparsi di numerose macchie rotonde bianche. Questo pesce - celebre anche per le sue carni ottime - può raggiungere dimensioni davvero ragguardevoli, anche se raramente: nel corso della storia sono stati trovati esemplari anche di oltre 100 chili.