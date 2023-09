Piccoli pazienti del Gaslini alla scoperta dei segreti dei pescatori

Una giornata speciale per scoprire tutti i segreti del mondo della pesca. È quella che hanno vissuto venerdì 8 settembre 2023 una decina di piccoli pazienti dell'Istituto Giannina Gaslini, protagonisti del laboratorio organizzato dall'associazione Il Porto dei piccoli in collaborazione con Coldiretti Genova, Coldiretti Impresa Pesca Liguria e la Cooperativa Pescatori di Bagnara.

Al centro dell'attività ludico-pedagogica - che si inserisce nel più ampio progetto "Let's go to the beach" realizzato dal Porto dei piccoli nella spiaggia dell'Istituto Giannina Gaslini - canne da pesca, reti, galleggianti, filo, aghi, ma anche conchiglie e soprattutto le storie della vita in mare dei pescatori.

"Questo per noi è un appuntamento fisso nella programmazione delle nostre attività estive presso la Gaslini Beach – spiega il direttore generale del Porto dei piccoli, Gloria Camurati Leonardi -. I pescatori sono i custodi di una professione antichissima che si fonda da sempre sulla conoscenza e sul rispetto dell'ambiente marino. Far conoscere questa realtà ai bambini che siamo riusciti a coinvolgere nel nostro laboratorio rientra nei nostri obiettivi di diffusione della cultura del mare che quotidianamente portiamo avanti attraverso mirate attività ludico-pedagogiche".

Tra le iniziative proposte dalla Cooperativa Pescatori di Bagnara, con il supporto degli operatori e delle operatrici del Porto dei piccoli, una serie di dimostrazioni sui materiali utilizzati dai pescatori, una lezione sui principali nodi e anche la simulazione dell'attività di pesca grazie a pesci finti dotati di calamite.

"Oggi abbiamo messo in scena un modo concreto e divertente per avvicinare i più piccoli all'affascinante mondo della pesca, facendo trascorrere loro un pomeriggio sereno, interessante e coinvolgente – sottolineano Roberto Moggia, titolare della Cooperativa Pescatori di Bagnara e Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Liguria -. È stata un'iniziativa davvero importante alla cui realizzazione e messa in atto siamo stati lieti di aver preso parte insieme all'associazione Il Porto dei piccoli".