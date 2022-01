Porto Antico sempre più palestra a cielo aperto con il nuovo percorso fitness

L'area del Porto Antico è frequentata abitualmente da appassionati di corsa e fitness. Da oggi diventa ancora più attrattiva grazie al nuovo percorso fitness, inaugurato in quello che rappresenta un momento particolare per la storia di questo luogo, visto che quest'anno ricorrono i trent'anni dalle celebrazioni colombiane e dalla riqualificazione del Porto Antico grazie a un progetto firmato dall'architetto Renzo Piano.

Negli anni l'area ha registrato una frequentazione sempre più assidua di runner, di sportivi professionisti e di persone che anche saltuariamente dedicano parte del loro tempo libero allo star bene e ha ospitato importanti manifestazioni, dal Giro d'Italia alla Mezza Maratona, dal Marina Militare Nastro Rosa Tour all'Ocean Race Europe.

Uno degli appuntamenti più amati dal pubblico è la Festa dello Sport, che ogni anno coinvolge migliaia e migliaia di giovanissimi, incoraggiandoli a provare decine e decine di discipline. La prossima, la diciottesima, è in programma dal 20 al 22 maggio e trasformerà, come di consueto, le aree del Porto Antico in un grande villaggio sportivo.

'Allenati al Porto Antico', il nuovo percorso fitness, si sviluppa ad anello, per la parte running, nell'intera area del Porto Antico, passando nei punti più scenografici. Parte dal Mandraccio per toccare gli estremi, i Magazzini del Cotone e l’Acquario, con tre diverse lunghezze, 900 metri per i Magazzini del Cotone, il Miglio (1,61 km) e i 3 km, segnalati con una grafica orizzontale, rispettivamente gialla, rossa e azzurra.

Vicino all'area giochi è stata allestita una palestra all'aperto con il posizionamento di sei attrezzi: barre parallele, tripla barra bassa, panca inclinata, postazione trazioni alta, postazione lat pulldown per i dorsali e una postazione per gli addominali. A completare il percorso due aree, contrassegnate da scritte a terra, per la ginnastica a corpo libero, la prima in testa alla banchina dei Magazzini del Cotone, rivolta verso l'ingresso del porto e la lanterna, e la seconda vicino alla piscina. Oltre alla segnaletica a terra, una mappa bifacciale del percorso, posizionata tra l'area fitness e l'area giochi, indica le postazioni per l'allenamento.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti, tra gli altri, l'assessore allo sport della Regione Liguria Simona Ferro, l'assessore al commercio e centro storico del Comune di Genova Paola Bordilli, il presidente di Coni Liguria Antonio Micillo e il delegato del rettore dell'Università di Genova per lo Sviluppo delle Attività Sportive Marco Bove e le architette progettiste dello studio grafico del percorso, Giulia Giglio e Caterina Tamagno, paesaggista.

Il vicedirettore dei Cappellani del Lavoro, don Giampiero Carzino, ha impartito la benedizione prima dello start 'dimostrativo' ai runner del Team della Casa della Salute 42195 e all'istruttore di Area 51-Raider Crossfit. Presenti, sempre per il mondo del running, i dirigenti di Podistica Peralto, Delta Running, Consorzio Liguria Walking e Running, Gruppo Città di Genova.