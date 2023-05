Cuccioli di capriolo, l'appello di Enpa Genova: "Grave errore toccarli o rapirli"

Come tutti gli anni, in primavera anche sulle alture di Genova e nei boschi dell'entroterra cittadino si possono incontrare cuccioli di capriolo accucciati e immobili nell'erba, soli e apparentemente abbandonati. Che fare, in questo caso?

Enpa Genova parla senza mezzi termini di "stagione dei 'rapimenti' per i cuccioli di capriolo" e lancia un appello a tutti i cittadini: toccarli o cercare di portarli via, credendo di aiutarli, è un errore.

"Siamo consapevoli - scrive l'ente sui suoi canali social - che con quel bel musetto conquistano facilmente, sicuramente molto più di altri animaletti. E capiamo che lo si fa sempre in buona fede, ma vogliamo ribadire che la mamma è fondamentale per il loro sviluppo e la loro crescita. Toccare un piccolo di capriolo è un grossissimo errore. Spesso la mortalità è altissima nella prima settimana di allontanamento dalla madre, e in seguito sono molto delicati e difficili da crescere".

Insomma, se si vede un piccolo capriolo lasciato da solo non bisogna temere: "La mamma è sempre vicina, li osserva di nascosto e quindi, a meno che il piccolo non sia effettivamente in grave pericolo immediato, allontanatevi da lui senza toccarlo". Se si hanno dubbi, si può chiamare un Cras e fare ciò che verrà consigliato. "Se avete a cuore queste splendide creature osservatele - conclude il Cras - ma solo da molto, molto lontano. La natura vi ringrazierà".

Cosa succede se si tocca un cucciolo di capriolo

Ma perché queste raccomandazioni? Come hanno ribadito nel tempo anche più corpi forestali regionali, le madri si allontanano dai cuccioli solo per andare alla ricerca di cibo: nell'attesa, i piccoli si acquattano immobili tra la vegetazione, con il loro manto maculato e l'assenza di odore che li proteggono dai predatori.

Ma toccando i cuccioli, l'odore umano allarmerà la madre e rischierebbero di essere abbandonati. Per questo è importante lasciarli dove sono senza cercare di accarezzarli né di portarli via.