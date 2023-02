Perché la fontana di piazza De Ferrari si tinge di blu

Anche Genova aderisce alle celebrazioni di centinaia di Comuni e istituzioni, accendendo di blu la fontana di piazza De Ferrari dalle 18 alle 21 di questa sera per celebrare la Giornata Nazionale vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che ricorda come la cultura della pace vada costruita ogni giorno.

"La celebrazione di questa giornata - dice Roberto Pella, vicepresidente vicario di Anci - cade purtroppo in un momento drammatico per l’Europa che, a quasi un anno, ancora non trova tregua. Sono moltissimi i Comuni che si stanno adoperando per accogliere, sostenere e rafforzare, tramite gemellaggi e partenariati, le relazioni con gli enti locali ucraini e sono fiducioso che questo sforzo di solidarietà, possa contribuire a promuovere l’inizio del processo di pace".

Durante la conferenza stampa della presentazione della giornata, nella sede di Anci Nazionale, hanno portato la loro testimonianza diversi sindaci e assessori da tutta Italia, tra cui, in rappresentanza del Comune di Genova, l'assessore alla Protezione Civile Antonino Gambino.

Da Nord a Sud oltre 200 Comuni grandi e piccoli hanno esposto lo striscione “Stop alle bombe sui civili” o acceso una luce blu sui propri Municipi. A titolo di esempio tra i Comuni con il maggior numero di abitanti hanno aderito: Roma che illuminerà il Campidoglio, Napoli il Maschio Angioino, Firenze le Porte della città, Venezia Cà Farsetti e Cà Loredan, Genova con la fontana di piazza De Ferrari, Torino con la Mole Antonelliana, Palermo con il teatro Massimo, Bari con la fontana monumentale di piazza Moro e Trieste la Fontana del Nettuno. Ad aderire alle celebrazioni della Giornata Nazionale anche le più alte istituzioni dello Stato: Palazzo Chigi, la Camera, il Senato e molti altri Ministeri hanno partecipato in varia forma, illuminando questa sera i propri palazzi o inviando un messaggio di adesione e condivisione dei valori della Giornata.