Il brigadiere Gianni Maresca si congeda dopo 40 anni dall'Arma: fu determinante nell'alluvione del 2011

Oggi il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Gianni Maresca, originario di Torino ma ormai genovese d'adozione, si è congedato dopo aver prestato ben quarant'anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Maresca si è arruolato nel 1983, a soli 19 anni, e nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto vari importanti incarichi. Dopo aver frequentato la Scuola Allievi di Roma, promosso Carabiniere, è stato trasferito prima in provincia di Varese, al Nucleo Operativo e Radiomobile. Poi, dopo tre anni, al Nucleo Operativo di Milano in Piazza Monforte, e altri due al posto di frontiera a Cima Valsolda (CO). Successivamente, è stato destinato alla Stazione di Lerici, nello spezzino.

Nel 1990 Maresca ottiene il trasferimento al Nucleo Radiomobile di Genova, dove rimane, a parte una breve parentesi all'aliquota radiomobile della Compagnia di Genova Sampierdarena, fino al congedo. In oltre 30 anni al Nucleo Radiomobile di Genova, Maresca si è sempre distinto per la sua vicinanza alla popolazione genovese, agendo in prima linea nella prevenzione della sicurezza del territorio, operando sempre con tempestività, umanità e grande professionalità.

È stato anche uno straordinario protagonista nelle attività di soccorso alla popolazione in occasione di alcuni tragici eventi che hanno particolarmente sconvolto la città di Genova, riscuotendo anche in questo caso il plauso delle autorità e dei residenti.

Nel novembre del 2011 il suo contributo è stato determinante in occasione dell'evento alluvionale che ha devastato la città di Genova. Proprio per tale intervento gli è stato concesso un encomio solenne perché, con coraggio, grande senso di abnegazione, generoso slancio ed esemplare altruismo, si è prodigato nelle complesse attività di soccorso alla popolazione, traendo in salvo numerose persone.

Un ulteriore encomio solenne gli è stato riconosciuto anche per un altro evento che ha scosso profondamente tutta la comunità genovese: il crollo del ponte "Morandi" il 14 agosto del 2018. Lui e la sua squadra del Radiomobile furono i primi ad arrivare sul luogo del disastro, prodigandosi con spirito di sacrificio, altissimo senso del dovere e generoso altruismo nelle varie attività di ricerca e soccorso dei numerosi feriti rimasti intrappolati tra le lamiere delle proprie autovetture.

Stamane, in un momento conviviale, a riprova delle grandissime doti umane e professionali, il Brigadiere Capo Maresca è stato anche insignito, nel 2021, della prestigiosa onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ufficiali e uniti colleghi del Nucleo Radiomobile hanno ringraziato il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Maresca per aver incarnato, con spirito di sacrificio, determinazione e passione, i più alti valori dell'Arma dei Carabinieri, esprimendogli fervidi auguri di ogni bene.