Quella volta che Pelè giocò a Genova davanti a 50mila spettatori

Anche Genova e la Liguria piangono insieme al mondo il grande Pelè, morto a 82 anni, prima vera grande icona planetaria del calcio e per molti il più grande giocatore di tutti i tempi. "Se dici calcio, dici Pelè. Addio al più grande, addio O Rei", scrive il presidente della Regione Giovanni Toti sulla sua pagina facebook.

Pelè giocò in due occasioni a Genova, entrambe con la maglia del suo Santos: la prima volta nel 1959 per un'amichevole contro il Genoa con oltre 50mila spettatori al Ferraris (risultato finale 2-4) e la seconda nel 1969, sempre nello stadio di Marassi, contro una selezione mista di Genoa e Sampdoria, in una partita, che si concluse con la vittoria dei brasiliani per 7 a 1.

La leggenda mondiale del calcio aveva 82 anni. Il campione brasiliano, all'anagrafe Edson Arantes do Nascimento, si trovava da giorni ricoverato all'ospedale Einstein di San Paolo, come ricorda Today.it, a causa dell'aggravarsi della sua malattia, un tumore al colon.

"Ama, ama e ama per sempre". Questo "il messaggio" di Pelé "che oggi diventa una eredità per le generazioni future". Lo ha scritto la famiglia della leggenda del calcio in una nota, accompagnata da una foto in bianco e nero di Pelé sorridente, che recita: "l'ispirazione e l'amore hanno segnato il viaggio del re Pelé, che è morto oggi in pace. Nel suo viaggio, Edson ha incantato il mondo con il suo genio nello sport, ha fermato una guerra, ha svolto opere sociali in tutto il mondo e ha diffuso quella che più credeva essere la cura per tutti i nostri problemi: l'amore".