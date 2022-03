Villa Rosa tra vandali e degrado, il Comune: "Controlli anche alla sera e sanzioni"

Degrado e vandali nel parco di Villa Rosa a Pegli. Il tema è stato affrontato in consiglio comunale attraverso un'interrogazione presentata dal consigliere Mauro Avvenente di Italia Viva, alla quale ha risposto l'assessore alla sicurezza Giorgio Viale.

Sono diverse, secondo quanto dichiarato in aula da Avvenente, le problematiche segnalate da cittadini e residenti della zona, già in passato c'erano state mobilitazioni e una petizione online contro il degrado.

“Il parco di Villa Rosa contiene al suo interno la scuola Ada Negri composta da un plesso di scuole materna ed elementare - ha spiegato il consigliere di Italua Viva - si tratta di un'area frequentata da moltissimi bambini e genitori, all'interno si trovano anche giochi per bambini, un piccolo anfiteatro, un campo da calcetto e da basket e un campetto da mini calcio. Queste strutture dovrebbero essere prevalentemente utilizzate dai bimbi delle scuole e invece sono frequentate da bande di adolescenti che si introducono ad ogni ora del giorno e anche della notte scavalcando le recinzioni e devastando questi impianti".

Non è però l'unico problema di Villa Rosa, Avvenente aggiunge: "Quella delle deiezioni canine abbandonate è un'altra questione che crea grossi problemi ai frequentatori del parco; inoltre spesso alcuni conduttori di cani lasciano liberi e fuori controllo i loro animali che distribuiscono le loro 'mirabili' deiezioni nella aree frequentate dai bimbi delle scuole e dai loro genitori. La pulizia del parco, a detta dei molti frequentatori, lascia quindi molto a desiderare e non esistono controlli. Chiedo all'amministrazione civica se sia possibile intervenire per ridurre le presenze abusive di queste bande di adolescenti che spaccano tutto e devastano le cose pubbliche e se possano essere mandati agenti in borghese a svolgere controlli e sanzionare i soggetti che liberano i loro amici a quattro zampe e non ne raccolgono le deiezioni. Infine chiedo anche se sia possibile provvedere ad intensificare, migliorare e rendere più assidui gli interventi di pulitoria e di manutenzione diffusa del verde".

L'assessore Viale ha spiegato in aula: "Gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando diversi controlli in borghese per contrastare il fenomeno delle deiezioni canine non raccolte dai proprietari dei cani. Chi non raccoglie le deiezioni dei propri animali la fa franca perché sta molto attento a non essere visto, si tratta di un fenomeno che abbiamo riscontrato in occasione dei controlli effettuati. Nonostante ciò abbiamo elevato molte contravvenzioni che, tra l’altro, sono molto salate. Sanzioniamo anche i conduttori di cani che lasciano liberi i loro animali che possono intimorire i frequentatori delle ville, in particolar modo i bambini. La villa è anche oggetto di pattugliamenti in orari serali per scoraggiare i vandalismi ai danni dei campi sportivi e delle attrezzature ludiche, finora nessuno è stato preso o fermato, ma queste azioni continueranno".