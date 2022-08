Pegli, i ragazzi di SempliceMente recuperano uno spazio verde: adesso sorgerà un parco

Coltivare bellezza ed emozioni: è questo il proposito dell'associazione SempliceMente che, con i suoi ragazzi, ha riportato in vita uno spazio verde in via Ungaretti, a Pegli. Qui sorgerà un parco, ma non solo: sarà luogo di laboratori, giochi e teatro. E proprio al Teatro Nazionale di Genova, infatti, è stata affidata l'inaugurazione ufficiale dell'area con lo spettacolo "Lettere da molto lontano" in scena il 23 agosto alle 20,30.

A Pegli, il lavoro di SempliceMente - Onlus che si occupa di integrazione delle persone con disabilità intellettiva - è iniziato prima del lockdown: "Abbiamo ottenuto l'area tramite un bando del Municipio Ponente - spiega a GenovaToday Danilo Martino, presidente dell'associazione - e con i nostri ragazzi l'abbiamo completamente bonificata da detriti, sporcizia e rovi, restituendola al quartiere. Prima era in mano al degrado".

L'area, di circa un ettaro, ha avuto bisogno però di interventi a più riprese: "A seguito della pandemia e delle restrizioni - continua Martino - abbiamo dovuto interrompere il lavoro, riprendendolo quando abbiamo potuto, ma nel frattempo la natura non era rimasta a guardare: dunque abbiamo dovuto ricominciare praticamente da capo. Non è stato un lavoro semplice, e adesso dobbiamo lottare anche contro la siccità, questo complica ulteriormente le cose, ma siamo determinati".

L'area sta rinascendo: ha già ospitato gruppi di scuole e centri estivi, l'obiettivo è andare avanti coltivando piante tintorie, organizzando altre iniziative di stampo culturale, e poi il rifacimento dell'attuale costruzione in legno sopraelevata che ha lo scopo di rievocare l'immagine di un vero e proprio nido, posato tra i rami di un albero. "Ricostruiremo il 'nido' - spiega Martino - abbiamo ingegneri e architetti nell'associazione che ci possono aiutare, poi lavoreranno i ragazzi con i materiali del posto ovvero legno, paglia e terra cruda in collaborazione con il Centro Italiano di Formazione".

Alla fine, diventerà un parco inclusivo pensato per tutta la cittadinanza: "Siamo contenti se riusciamo a trasmettere la nostra visione della disabilità - conclude Martino - con un coinvolgimento attivo dei ragazzi che non lavorano solo per l'associazione bensì sono l'associazione. Loro hanno gestito questo terreno finora come custodi della bellezza, adesso l'obiettivo è fare rete con le altre realtà del territorio, con il Municipio, con il Teatro Nazionale che ha sempre riservato una particolare attenzione ai disabili, che abbiamo contattato e che siamo felici di ospitare il 23 agosto. Per noi è un grande riconoscimento, adesso dobbiamo andare avanti pensando a nuove iniziative".