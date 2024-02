Le bellezze di Pegli sbarcano su un magazine olandese

Dalle camelie in fiore di villa Durazzo Pallavicini al palazzo di villa Centurione-Doria, dai prodotti tipici agli storici locali: le bellezze di Pegli sbarcano in Olanda, con un articolo sul web magazine "Dolcevia", dedicato agli appassionati dell'Italia.

La giornalista Elisabeth Bertrand parla di atmosfere alla "Harry Potter" fin dall'arrivo in stazione e dell'importanza di villa Durazzo Pallavicini, l'attrazione più famosa. E se in bassa stagione la delegazione si può definire tranquilla, soprattutto al mattino le strade sono rese vive dalle attività commerciali. Insomma, una rilassante atmosfera di paese con magnifici paesaggi che possono sembrare inusuali, visto che Pegli si trova tra il porto di Pra' e l'aeroporto. Eppure, ricorda Bertrand, ci sono addirittura quattro parchi pubblici, per una superficie totale di 242mila metri quadri: "È piuttosto verde, no?". Non manca un cenno alla storia dell'epopea tabarchina e a quella della delegazione, dai fasti dell'inizio del XX secolo al giorno d'oggi, con un approfondimento particolare su villa Doria e villa Durazzo Pallavicini.

Nell'articolo c'è spazio anche per la gastronomia ponentina i cui ingredienti principali sono semplicità, freschezza e qualità: dal pesce fresco al pesto con il basilico di Pra', dalla focaccia alla farinata, con un'offerta culinaria che testimonia il passato agricolo della regione tra piatti a base vegetale, formaggi artigianali e vini.

"L'ennesima dimostrazione della bellezza di Pegli - sono le parole del comitato Pegli Bene Comune - malgrado le evidenti potenzialità ancora inespresse in termini di valorizzazione, anche a scopo turistico, di beni storici, artistici e paesaggistici come i parchi, il litorale, la rete sentieristica e così via. Il turismo può diventare un'incredibile fonte di ricchezza per Pegli e tutto il ponente, che nel loro insieme vantano un eccezionale patrimonio culturale e paesaggistico, oltre alle prelibatezze locali. In sinergia con le altre realtà associative, continueremo a lavorare per la rigenerazione e valorizzazione del nostro territorio, a beneficio del tessuto economico, sociale e culturale".