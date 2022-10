Navebus, l'arrivo a Pegli tra cestini divelti, erbacce e sporcizia: "Non è un bel biglietto da visita"

Paolo Gozzi, consigliere comunale di Vince Genova, ha segnalato al Comune le "condizioni di degrado diffuso" del pontile Milani di Pegli, dove scendono i passeggeri che arrivano dal Porto Antico con la Navebus.

"La Navebus che approda stracolma conferma ciò che abbiamo sempre sostenuto - scrive Gozzi - che si tratti, cioè, di un’opportunità potentissima non solamente sotto il profilo del trasporto pubblico, ma anche nell'ottica di una sinergia con le ville, i parchi e tutte le bellezze del Ponente genovese che hanno le carte in regola per attrarre visitatori dal centro della città".

"Per questo - aggiunge il consigliere di Vince Genova - al termine di un fine settimana particolarmente intenso sotto questo punto di vista, grazie anche al fermento associativo e culturale che il territorio ha saputo esprimere, affiancato e sostenuto dal Municipio, ho ritenuto opportuno e doveroso suggerire e sollecitare un drastico intervento di cura del pontile Antonio Milani, che di fatto è il 'viale d’accesso' di turisti e visitatori a Pegli e al Ponente genovese Cestini divelti, erbe infestanti che crescono incontrastate, ruggine e sporcizia non rappresentano il miglior biglietto da visita che possiamo presentare. Sono sempre più convinto che occorra costruire una nuova cultura delle 'piccole cose' se non vogliamo correre il rischio che, trascurandole, vanifichino anche le 'grandi' che costano impegno, fatica e risorse pubbliche".