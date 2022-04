Torna il Pegli Freestyle Show: "Attese 18mila persone per due giorni di sport e inclusione"

Torna dopo tre anni di stop il Pegli Freestyle Show, due giorni - il 14 e 15 maggio - con le evoluzioni in moto del motocross rider Vanni Oddera e, quest'anno, con tanti altri sport che daranno modo ai ragazzi disabili di sperimentare attività diverse. Ma non mancheranno l'enogastronomia, il concerto benefico dei Buio Pesto e tanto altro. Tutto ruota intorno al concetto di "mototerapia" di Oddera, allargato poi anche ad altri sport, per un weekend di adrenalina, sorrisi e sano divertimento: la filosofia è mettere a disposizione la propria passione per la moto per regalare momenti di spensieratezza a persone e bambini con disabilità. Le aspettative quest'anno sono alte: circa 500 bambini con disabilità hanno accettato l'invito a partecipare, e nell'arco delle due giornate sono attese circa 18mila persone, il doppio rispetto alla seconda e ultima edizione del 2018.

In fondo all'articolo, in allegato, il programma dell'evento.

L'idea della manifestazione è nata nel 2015: "Ma la prima edizione si è tenuta nel 2017 - spiega Nicolò Salvatore, tra gli organizzatori - abbiamo impiegato due anni per prepararla. Siamo semplici ragazzi, frequentando Vanni ci era venuta già da tempo l'idea di portare a Pegli una manifestazione unica nel suo genere, riutilizzando un'area abbandonata. Infatti, una finiti i lavori per rifare la prima parte di passeggiata, il depuratore era comunque poco sfruttato: dopo la prima edizione della nostra manifestazione invece la zona è stata molto utilizzata".

Il Pegli Freestyle Show ha avuto da subito molto successo: "È una manifestazione molto grande e apprezzata nel ponente genovese e non solo, la formula vincente è stata coniugare freestyle, divertimento, sport e solidarietà" continua Salvatore. Alla manifestazione vengono invitate tutte le associazioni sia liguri sia del nord ovest, e nel primo anno sono intervenute oltre 315 persone con disabilità, più tutti gli altri cittadini che hanno seguito l'evento. Il secondo anno sono intervenute 415 persone con disabilità, arrivando a 9mila presenze.

L'evento 2022: "Si riparte con molti più sport"

A maggio si riparte dopo tre anni di stop: nel 2019 l'evento era saltato a causa di alcuni lavori sul depuratore di Pegli, e poi due anni fermi per la pandemia. "Quest'anno - spiega Salvatore - abbiamo cercato di creare un evento molto più grosso, con molti più sport. Oltre alla mototerapia ci sarà anche la jetsky therapy, la kart therapy, la scuola vela, ragazzi del team Daboot che salteranno con le moto, non mancheranno poi tutte le attività con le varie associazioni che prestano servizio alle persone con disabilità o ai malati oncologici".

Pronti per partire, dunque: "Siamo contenti, è un evento che è mancato alla popolazione e ai vari ragazzi che seguono le terapie. È una manifestazione che ha lasciato un bel segno, dopo le prime due edizioni i cittadini, le associazioni e anche il Municipio erano contenti".

Quest'anno l'appuntamento è sabato 14 e domenica 15 maggio: sabato dalle 12 alle 24, e domenica dalle 9,30 alle 20. Sabato alle 21, concerto dei Buio Pesto. L'evento è gratuito a scopo benefico.

"Alcune realtà non hanno accettato di partecipare a un evento inclusivo"