Pegli Freestyle Show chiude con 21mila visitatori: tutti i numeri della manifestazione

Un numero che va oltre le aspettative: l'edizione 2022 di Pegli Freestyle Show si è conclusa con 21mila visitatori, battendo il record della manifestazione e chiudendo in rialzo rispetto alle previsioni (erano attese circa 18mila persone).

A diffondere i numeri, dopo qualche giorno per riprendersi, gli organizzatori stessi parlando del loro evento che coniuga da tre edizioni sport e inclusione: "Abbiamo riqualificato un'area predisposta per le attività ricreative, abbiamo riempito strutture ricettive che non facevano sold out da anni, abbiamo portato nella nostra amata delegazione migliaia di turisti, abbiamo riempito ristoranti, bar, negozi e locali. Abbiamo portato elettricità dove ci avevano detto che non si poteva, abbiamo avuto un servizio d'ordine ed un piano di sicurezza dove ci avevano garantito che sarebbe stato impossibile, abbiamo portato fisicamente dei bambini ricoverati al Gaslini ad assistere a spettacoli mai visti grazie ai mezzi delle forze dell'ordine. Tutto questo per regalare due giorni normali ai ragazzi e alle famiglie che ogni giorno combattono la loro guerra contro malattia e disabilita".

I numeri dello show

I due giorni di festa, il 14 e 15 maggio, si sono chiusi - secondo quanto divulgato dagli organizzatori - con 21mila metri quadri di area complessiva, 21mila visitatori, 52 stand, 10 stand dedicati a cibo e bevande (per 2mila acciughe fritte e 4500 birre).

Parlando di sport, sono arrivati a Pegli sette rider di freestyle motocross dei quali tre provenienti dalla Repubblica Ceca, e poi 6mila giri nel circuito kart, 25 rider mountain bike, 123 ballerini, 7 imbarcazioni e una motovedetta. Non è mancato il lato artistico con 20 ore di aerografie no stop e 3 ore di concerto serale.

Tutto per rendere felici 650 famiglie di ragazzi disabili, con 120 camere di albergo prenotate e 12 camper nel parcheggio. 477 atleti con disabilità si sono esibiti e sono stati premiati.

La manifestazione è stata coordinata da 87 volontari con l'impiego di 150 transenne e l'aiuto di 189 partner e sostenitori.