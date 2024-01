Pegli, fila di persone per firmare contro la nuova fontana

Persone in fila al banchetto del Comitato a Pegli. Già dalla mattina numerosi residenti si sono presentati per esprimere il loro sostegno per la petizione che invita il Comune a destinare 280 mila euro al momento destinati alla fontana di Largo Calasetta per interventi veramente indispensabili. Inoltre si vuole conservare l'antica pavimentazione con la Rosa dei venti.

I cittadini hanno avuto a disposizione anche penne e foglietti per proporre idee sulla risoluzione delle problematiche considerate davvero urgenti, per le quali l'ingente somma, ottenuta attraverso un mutuo, è stata destinata alla fontana senza alcuna consultazione preventiva con le associazioni locali e i cittadini. È necessario avere con sé un documento per certificare la firma.

Al banchetto ci sono i volontari di “Pegli Bene Comune” e gli attivisti di altre associazioni, oltre al consigliere comunale Filippo Bruzzone, che dice: "Oggi ancora una volta mi sono emozionato con il Comitato Pegli Bene Comune. Centinaia di persone si sono messe in fila e hanno firmato. Perché firmare vuol dire partecipare, voglia di parlare, di proporre, di essere parte di un quartiere, di una comunità, come Pegli.



Chi governa deve smetterla di pensare di essere al comando di una azienda. Si è semmai al servizio dell’interesse pubblico. Chiedete alle persone come spendere 280mila euro per il proprio quartiere, potrebbero stupirvi.

Altro che fontana!"