Svolta nella saga dell'ex cinema Eden di Pegli: il progetto è stato aggiudicato

Potrebbero riaccendersi le luci dell'ex cinema Eden o almeno, per ora, quelle del cantiere in via Pavia a Pegli per finire i lavori. A comunicare la svolta nella saga immobiliare, in piedi da circa dieci anni nella delegazione del ponente, è il consigliere comunale Paolo Gozzi che oggi, martedì 22 novembre, aveva portato in consiglio comunale un'interrogazione urgente sul tema: "Area ex cinema Eden di Pegli - eventuali aggiornamenti circa la procedura fallimentare e prospettive di recupero dell’area”.

Dall'aula rossa non è emerso nulla, perché non c'è stato il tempo di discutere l'articolo 54 presentato, ma il consigliere ha avuto dagli uffici competenti la comunicazione che tutti i residenti di Pegli attendevano: "C’è stata almeno un’offerta per l’area dell’ex Cinema Eden e, in data 8/11/2022, c’è stata anche l’aggiudicazione".

L'aggiornamento è arrivato a Gozzi via mail in risposta ad una sua richiesta informale di aggiornamento inoltrata nei giorni scorsi: “Sono in corso le attività di perfezionamento del trasferimento della proprietà che verranno assentite entro i primi mesi del 2023”. Si spia ancora dallo spioncino, dunque, ma qualcosa stavolta sembra davvero muoversi come dichiarato dal consigliere: "Questi sono tutti gli elementi che mi sono stati forniti, ma bastano per delineare un passaggio fondamentale e un decisivo passo avanti nella direzione della prosecuzione dei lavori, la realizzazione dei box e la restituzione alla delegazione di un fondamentale presidio culturale di aggregazione".