I cassaintegrati ex Ilva ripuliscono i giardini De André

Restyling e cambio di aspetto per i giardini De André di via De Nicolay: tutto grazie ai cassaintegrati ex Ilva che da tempo affiancano il comitato Pegli Bene Comune in molte attività di pulizia del quartiere, dalle creuze di via Vespucci alle aiuole di via Martiri.

In questo caso il lavoro è andato a beneficio dei giardini: sono state ripulite le aree verdi della piazzetta da erbacce, spazzatura e dalle foglie secche. "Adesso - dicono i volontari del comitato, invitando cittadini e negozianti a esporre piante davanti alle loro case e negozi - tocca a noi tenere puliti questi spazi che ogni giorno offrono un momento di riposo e tranquillità a molti anziani pegliesi".

Il prossimo obiettivo del comitato è sollecitare il Comune di Genova alla ripiantumazione delle palme abbattute, di cui al momento restano solamente i ceppi. "Il verde urbano - concludono i volontari - è un importante indice della qualità di vita nelle città: assorbe anidride carbonica e restituisce ossigeno, migliorando la qualità dell'aria che respiriamo e dando colore al grigio delle nostre strade".