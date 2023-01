Pegli, arrivano le casette del bookcrossing per grandi e piccini: fissata l'inaugurazione

Dopo Voltri, anche Pegli avrà il suo angolino di scambio gratuito libri, accessibile a tutti 24 ore su 24: lo spazio dedicato al bookcrossing aprirà ufficialmente sabato 4 febbraio, alle ore 15, in piazza Bonavino. Un punto non a caso, perché si trova vicino all'ingresso della scuola media Alessi e del parco di Villa Doria, zona frequentata da grandi e piccini sia al mattino sia nel pomeriggio: l'obiettivo infatti è avvicinare tutti alla lettura, avvicinando alla cultura anche coloro che non sono abituati a frequentare biblioteche e librerie.

Chiunque potrà prendere o lasciare liberamente e gratuitamente un libro in una delle due casette attrezzate ad hoc, una con libri per adulti e l'altra con libri per bambini.

Il progetto, fortemente voluto dal comitato Pegli Bene Comune, è diventato realtà grazie al Municipio Ponente che ha predisposto le autorizzazioni e ha curato il montaggio delle casette, e poi all'associazione culturale Donne Insieme, alla Cooperativa Omnibus che ha fornito libri, alla Agorà Coop per aver regalato le casette, all'Edu Centro Zenit del Cep che le ha custodite, alla biblioteca Rosanna Benzi di Voltri che ha collaborato. Il rinfresco a base di focaccia, dopo l'inaugurazione, sarà a cura del Forno Di Cara.

"Ancora una volta - è il commento del comitato Pegli Bene Comune - un bellissimo gioco di squadra con un unico obiettivo: rafforzare la cultura e la socialità del nostro quartiere, che vogliamo sempre più bello e più vivo, con servizi e attrazioni culturali a disposizione di cittadini di tutte le età, ma anche di turisti".