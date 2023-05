Pasticcini ai rider che lavorano il primo maggio, l'iniziativa del consigliere del M5s

Nella serata di lunedì primo maggio 2023 Federico Giacobbe, consigliere del Movimento 5 Stelle in Media Val Bisagno, ha portato pasticcini ai rider impegnati nelle consegne a domicilio anche in occasione della Festa dei Lavoratori. Con lui anche i ragazzi del gruppo giovani 'Generazione 5 Stelle'.

"Un piccolo gesto simbolico e di vicinanza - ha spiegato - a una delle categorie che rappresenta in pieno la sconfitta dell’attuale sistema lavorativo. Un mondo del lavoro che mai come quest’anno ha fatto tanti, troppi passi indietro in termini di condizioni e sicurezza".

Il consigliere pentastellato è stato accolto da tanti sorrisi da parte dei lavoratori impegnati nelle consegne, che hanno apprezzato il suo gesto.