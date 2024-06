Riapre la Pasticceria Svizzera di Albaro: a gestirla sarà Poldo

La pasticceria svizzera di Albaro riapre le sue porte: a rilevarla è la pasticceria Poldo di Pontedecimo, storica attività impegnata in questi giorni con Dinner in the Sky, la cena a 50 metri dal suolo al Porto Antico.

L' apertura con la nuova gestione è prevista a fine luglio mentre l'inaugurazione ufficiale arriverà a settembre una volta ultimati alcuni lavori di restyling. "Avevamo letto della triste chiusura della pasticceria - spiega Poldo Crocco a Genova Today - e sono anni che desideravamo venire in centro con un nostro punto vendita. Dunque non ho perso l'occasione di propormi: è una delle pasticcerie più antiche di Genova ed è un onore poter far proseguire il cammino di questa storica attività che sarà sempre svizzera, affiancata al nome di Poldo".

I contatti con il proprietario precedente si sono rivelati fruttuosi e dunque ha inizio questa nuova avventura.

"Proporremo la qualità che ci contraddistingue tra prodotti della tradizione e anche qualche sorpresa. Vorremmo anche riproporre le ricette storiche della pasticceria svizzera come il panettone gastronomico, le quiche lorraine, le paste al gianduia. Tutto questo grazie al contatto con la signora svizzera che ha gestito questo punto vendita per quarant'anni. Sono riuscito a contattarla e mi sta dando consigli preziosi, sia per le ricette storiche sia per la clientela. Io e il mio socio siamo carichi e non vediamo l'ora di iniziare" dice ancora Poldo.

La storica pasticceria svizzera di Albaro aveva chiuso a fine marzo, era aperta dal 1910 nel palazzo che ospitò il poeta Lord Byron a Genova, mixando l'eleganza della tradizione svizzera per esaltare le tipicità locali. È così pronto per rinascere un luogo storico, che aveva cambiato gestione più volte (finendo anche coinvoto nel crack Qui! Group) ma che con gli anni era diventato sinonimo e garanzia di qualità per i clienti.