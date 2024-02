Iginio Massari apre una pasticceria a San Lorenzo, nuova vita ai portici

Iginio Massari aprirà una pasticceria a San Lorenzo.

La notizia arriva dal mare, a bordo della Costa Smeralda, dove il celebre pasticciere era ospite per il Festival di Sanremo, ed è stata anticipata dalle pagine genovesi di Repubblica. Massari ha scelto come vetrina in centro i locali sotto ai portici di fronte alla cattedrale, che da anni sono sfitti per questioni di eredità.

Presto si rialzeranno le saracinesche e si accenderanno le luci su una delle piazze principali della città e si può immaginare un dehors con i tavolini e con la possibilità di degustare le prelibatezze dell'alta pasticceria italiana. Non solo, ci sarà una proposta speciale per i dolci tipici liguri.

Se tutti i dettagli saranno definiti con la direzione sviluppo economico e commercio del Comune di Genova e con l'assessore Paola Bordilli, il progetto andrà in porto. Si tratterebbe del secondo punto vendita di Iginio Massari in città, dopo il 'pop-up store' in stazione a Brignole. Non resta che aspettare, con l'acquolina in bocca, il sopralluogo dell'ex giudice di Masterchef nel locale da 250 metri e la firma definitiva.