Lunedì 11 luglio 2022 alle ore 17.30 si svolge l'inaugurazione della 'Big Bench - Panchina Gigante' al passo della Bocchetta, realizzata dal Comune di Campomorone in collaborazione con la Big Bench Community Project. Il progetto sta riscuotendo grande successo e il numero delle panchine è sempre in crescita, così come i 'panchinisti', che seguono questo mondo.

La realizzazione della Big Bench è stata possibile grazie all'intervento di alcune ditte e associazioni del territorio, che hanno collaborato alla costruzione e alla successiva installazione. La panchina gigante nasce come attrazione turistica e punto di valorizzazione del territorio.

Il passo della Bocchetta è sempre stato di grande importanza come zona di passaggio per il trasporto delle merci e ha favorito in ogni epoca lo spostamento veloce di truppe ed eserciti da e verso Genova. Dal passo si può godere uno splendido panorama sulla val Polcevera fino al mare e da lì si diramano l'Alta Via dei Monti Liguri e molti sentieri.

Inoltre queste zone sono state teatro di molti episodi della Resistenza e quindi la Grande Panchina, installata proprio in questo punto, può costituire anche un motivo di ricordo dei tanti giovani caduti per la libertà.