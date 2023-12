Presepi, un premio a chi ne visita di più

Il 'Passaporto dei presepi' è una delle novità del Natale genovese, un'iniziativa fortemente voluta dal Comune di Genova e realizzata con l'Arcidiocesi di Genova, che già dai primi del mese sta portando alla scoperta di 45 presepi sparsi sul territorio. Si tratta di un vero e proprio passaporto, da poter far timbrare a ogni presepe aderente all'iniziativa visitato.

Si terrà poi una giornata di chiusura della manifestazione, domenica 4 febbraio, dopo la Candelora, a Palazzo Ducale, dove è anche attualmente allestito il presepe di Casa Luzzati, con l'ultimo timbro: saranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti, i riconoscimenti per i primi 30 classificati e premi speciali per i primi classificati under 14.

Nella stessa giornata, per ricordare gli 800 anni del primo presepe allestito nel 1223 a Greccio da San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, il Comune e l'Arcidiocesi di Genova hanno organizzato un momento di riflessione sull'importanza culturale e religiosa del presepe guidato dal professore Giulio Sommariva, Conservatore del museo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, e il rettore della Basilica di Assisi.

Ma quali sono le modalità di partecipazione per arrivare alla data del 4 febbraio? Dopo aver ritirato il passaporto e aver intrapreso il proprio cammino tra i presepi genovesi collezionando i timbri, tutti i possessori del passaporto dei presepi possono:

da sabato 30 dicembre 2023 a venerdì 2 febbraio 2024 ore 10 inviare scansione o foto del passaporto all'indirizzo mail ufficiotradizioni@comune.genova.it indicando: nome e cognome del partecipante, data di nascita, recapito telefonico

da lunedì 15 gennaio 2024 a venerdì 2 febbraio 2024 ore 10 consegnare il passaporto presso uno dei seguenti uffici comunali:

sede 1: Matitone, Via di Francia, 24° piano stanza 8, uffici Assessorato alle Tradizioni cittadine, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 sede 2: Palazzo Tursi, via Garibaldi 9, 1° piano, Ufficio, Eventi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12

(Per potersi presentare in orari differenti, chiamare il numero 0105577475).

Si specifica che in occasione della premiazione dell'iniziativa 'Passaporto dei presepi genovesi' verranno consegnati attestati di partecipazione, premi per i primi 30 classificati, premi speciali per i primi classificati under 14 (farà fede la data di consegna dei passaporti, sia essa cartacea o online). I riconoscimenti saranno offerti da: Comune di Genova, Museo Diocesano, Camera di Commercio di Genova, Mu.Ma, Fondazione Palazzo Ducale, Teatro Nazionale, Costa Edutainment.

Per chi volesse ritirare il passaporto, può recarsi in una delle seguenti edicole:

Bassa Valbisagno: Piazza Terralba 43R

Bassa Valbisagno: San Fruttuoso - Corso Sardegna 305 R

Bassa Valbisagno: Piazza Martinez 29 B/R

Centro Est : Principe Stazione - Piazza Acquaverde 1R

Centro Est: Portoria - Piazza De Ferrari 32 A - R

Centro Est: Centro Storico - Piazza Sarzano

Centro Ovest: Sampierdarena - Via Palazzo della Fortezza 47 R

Centro Ovest: Via Rolando 2 r

Levante: Sturla - Piazza Ragazzi 99 - 3R

Levante: Nervi - Piazza Pittaluga 6 A - R

Levante: Nervi - Via Oberdan 171 B - R

Levante: Quinto - Via Quinto 56 A - R

Media Valbisagno: Struppa - Giro del Fullo - Via Struppa 24 C

Media Valbisagno: Molassana - Via Piacenza 287 B

Medio Levante: Boccadasse - Via De Gasperi 2 R

Medio Levante: Brignole - Stazione Piazza Verdi - Atrio Stazione FFSS

Medio Levante: San Martino - Corso Gastaldi 2

Medio Levante: Foce - Via Riamssa 134 R

Medio Levante: Albaro - Via Albaro 20 R

Medio Levante: Foce - Via Pisacane 1 - angolo Piazza Palermo

Medio Levante: Albaro - Via Righetti 16 R

Medio Levante: Albaro - Piazza Leopardi 1A - R

Medio Ponente : Sestri - Piazza Ranco 16 R

Ponente: Pegli - Via Rizzo 24 A

Valpolcevera: Certosa - Via Canepari 117- 121 R

Valpolcevera: Via Piombino 1 r.

Per scoprire tutti i presepi visitare il sito visitgenoa.it.