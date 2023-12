Babbo Natale in mongolfiera e "passaporto" dei presepi: tutte le novità delle feste invernali a Genova

Anche se qualcuno avrebbe preferito trovare sotto l'albero il passaporto vero, quest'anno a Genova una delle novità del periodo natalizio consiste proprio nel "passaporto dei presepi" con 45 tappe tutte da scoprire sparse per la città. Ma non solo, perché Babbo Natale quest'anno arriverà in mongolfiera, tornerà "Chiese in musica" con oltre trenta artisti dalla Liguria, e poi mercatini per tutti gli appassionati dello shopping natalizio. E a gennaio spazio ai cortei delle antiche tradizioni che confluiranno nel presepe vivente di San Lorenzo.

Qui tutte le novità riguardo le speciali luminarie.

Il passaporto dei presepi: come ottenerlo e come funziona

La prima grande novità - realizzata con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Genova - è quella del “Passaporto dei presepi” dove, sulla falsariga del Cammino di Santiago, sarà possibile ricevere un timbro per ognuno dei 45 presepi aderenti all’iniziativa.

I presepi si trovano sia in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, come la cattedrale di San Lorenzo, il santuario della Madonnetta, il museo dei Cappuccini, il museo di Palazzo Rosso e Palazzo Tursi, ma anche in luoghi più nascosti e inconsueti. L’iniziativa seguirà le tempistiche e le tradizioni proprie di ciascun sito. Il mercatino di San Nicola e i Cappuccini sono già visitabili.

I passaporti potranno essere ritirati presso le edicole convenzionate con i servizi demografici a partire dall’8 dicembre: gli abbonati alla testata diocesana “Il cittadino”, invece, lo riceveranno invece direttamente a casa.

L'ultimo timbro nella giornata di chiusura della manifestazione, in concomitanza alle celebrazioni della Candelora, il 4 febbraio, a Palazzo Ducale, dove è allestito il presepe di Casa Luzzati: qui saranno consegnati i riconoscimenti a chi avrà conseguito il maggior numero di timbri sul passaporto. Per ricordare gli 800 anni del primo presepe allestito nel 1223 a Greccio da San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, il professore Giulio Sommariva e il rettore della Basilica di Assisi guideranno un momento di riflessione sull’importanza culturale e religiosa del presepe.

Babbo Natale arriva in mongolfiera

Attesa soprattutto dai più piccoli tornerà ad animare le delegazioni genovesi la slitta di Babbo Natale, pronta a regalare magia con animazioni, letture dedicate al Natale, caramelle e sorprese per i bambini. E a proposito di sorprese: quest’anno Babbo Natale arriverà anche volando in mongolfiera.

La slitta arriverà già oggi, sabato 2 dicembre, in centro, a partire dalle 15.30, con partenza da piazza Fontane Marose e sosterà in Galleria Mazzini, piazza De Ferrari e via XX settembre. Domenica 3 dicembre, a partire dalle 15.30, sarà in Porto Antico (piazza Caricamento, calata Falcone e Borsellino, calata Gadda, Magazzini del Cotone e ruota panoramica); lunedì 4 dicembre, dalle 16, la slitta sarà a San Fruttuoso, a piazza Martinez, dove ci saranno letture natalizie e distribuzione di caramelle. Martedì Babbo Natale e il suo Elfo saranno a Teglia, alle 16.30, nel piazzale della scuola.

I presepi viventi e il corteo dei magi

Protagonisti del Natale genovese saranno anche i presepi viventi: oltre a cinque presepi diffusi sul territorio cittadino (due a Voltri, uno all’Acquasanta, uno a Granarolo e uno a Ceranesi), il 5 gennaio si terrà una rievocazione storica del corteo dei magi, che culminerà con l’allestimento di un presepe vivente nel chiostro del Museo Diocesano.

Tre diversi cortei, a cui prendono parte figuranti dei gruppi storici con costumi del periodo del presepe del Maragliano, uno per ciascun magio, partiranno da tre chiese del centro storico (san Filippo, san Marco al molo e santa Maria di Castello), confluiranno alla cattedrale di san Lorenzo da cui poi, accompagnati da sua eminenza monsignor Marco Tasca, si sposteranno nel chiostro del museo diocesano.

"Anche quest’anno abbiamo voluto donare a Genova un Natale, di luce, spensieratezza e tradizione, diffuso su tutto il territorio che andrà ad abbracciare ogni delegazione per una citta davvero policentrica - dice l’assessore alle Tradizioni cittadine, commercio e alle Pro Loco Paola Bordilli -. Per questo Natale 2023, anno segnato dalla ricorrenza dell’ottavo centenario della prima rappresentazione presepiale voluta da San Francesco e ospitata a Greccio, abbiamo concentrato molto lavoro proprio sulla valorizzazione dell’immenso patrimonio presepiale, statico e non, presente nella nostra città. Le iniziative sono tantissime, tutte legate tra loro dalla volontà di rendere il Natale sempre più una festa cittadina. Invito tutti i genovesi a partecipare alle varie iniziative tra musica, storia, luci, cultura, commercio, solidarietà e tradizioni. Ringrazio gli uffici, che da mesi lavorano duramente per rendere possibile tutto questo, e anche l’Arcidiocesi di Genova, il sistema camerale, gli sponsor, i cori, le pro loco e Civ, le associazioni di volontari e tutti coloro che ogni anno, insieme all’amministrazione, rendono possibile questa magia".