Passaporti, l'indagine: "A Genova non è stato nemmeno possibile prenotare l'appuntamento"

A che punto siamo con i tempi e le attese estenuanti per ottenere o rinnovare il passaporto? Purtroppo a Genova sembra non essere cambiato nulla rispetto a un anno fa: un'indagine condotta da Altroconsumo il 14 novembre ha rilevato che nel capoluogo ligure gli addetti dell'organizzazione non sono nemmeno riusciti a prendere un appuntamento tramite la piattaforma ministeriale che fornisce le disponibilità presso i commissariati della provincia. Insomma, ancora una volta, ottenere un appuntamento è impresa ardua e la situazione in alcune città italiane, anziché risolversi, con il tempo è persino peggiorata.

Genova è comunque in "buona compagnia", se così si può dire: neppure a Bologna, Milano, Pordenone, Potenza e Torino è stato possibile ottenere il primo appuntamento. Per quanto riguarda i tempi di attesa, invece, si contano dieci mesi a Venezia, quasi otto a Bolzano, sette a Cagliari.

Le città più efficienti risultano Perugia, dove il primo appuntamento è addirittura il giorno dopo, e Pescara.

Non solo tempi di attesa lunghissimi, ma anche i costi risultano molto elevati per le tasche dei cittadini: il passaporto italiano è tra i più costosi in Europa, anche quello per i minori che ha una durata più breve. In Italia, infatti, fare o rinnovare il passaporto costa 116 euro.

Gli italiani spendono quasi il quadruplo degli spagnoli (30 euro) e quasi il doppio dei tedeschi (60 euro). Comunque, molto di più di francesi (86 euro), inglesi (82,50) e olandesi (77,87 euro). Solo il Portogallo fa peggio del nostro Paese, visto che il passaporto costa 65 euro ma ha una validità di soli 5 anni, con un costo annuo (13 euro) che è di poco superiore a quello del passaporto italiano (11,60 euro).

Altroconsumo ha lanciato una petizione per chiedere alle istituzioni di attivarsi per accorciare i tempi e ridurre i costi per ottenere il passaporto.