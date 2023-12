Nuovo lancio dei satelliti Starlink di Elon Musk: come vedere stasera il 'trenino' di luci

Nuova e luminosissimo passaggio dei satelliti di Elon Musk questa sera. E il 'trenino' di luci Starlink lanciato in orbita sarà visibile anche da Genova.

Si tratta di un sistema composto da una costellazione di satelliti, sviluppato da SpaceX, che ha l'obiettivo di portare internet su scala mondiale. Un progetto particolarmente vantaggioso nelle aree rurali e geograficamente isolate, dove la connettività è spesso carente o assente. SpaceX, di proprietà di Elon Musk - mai balzato più di questi giorni alla cronaca in Italia per la sua partecipazione alla festa di Fratelli d'Italia -, è l'azienda che gestisce questo sistema, noto come Starlink, con l'obiettivo di creare una rete globale a banda larga.

Starlink utilizza una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa per offrire servizi Internet ad alta velocità. Fondata nel 2002, SpaceX è ufficialmente registrata come Space Exploration Technologies Corp. ed è una società privata specializzata in razzi e veicoli spaziali.

Come vedere il 'trenino' di luci da Genova

Il passaggio di stasera, mercoledì 20 dicembre 2023, è previsto in Italia alle 18.23 e sarà visibile da ovest a est. Per osservarlo è possibile utilizzare la bussola dello smartphone per posizionarsi e il consiglio è di farlo un po' prima dell'orario fissato, nonostante il 'trenino' di luci resterà visibile per 4 minuti circa, condizioni meteo permettendo. Ecco la mappa relativa a Genova per l'evento di stasera:

Ma non tutto è oro ciò che luccica. Infatti anche Starlink contribuisce all'inquinamento dei cieli. L'intensa luminosità dei satelliti, anche quando non sono visibili a occhio nudo, genera un impatto notevole sulla ricerca scientifica, sia a livello professionale che amatoriale.

Questo fenomeno inquina e spesso compromette l'utilizzo dei dati raccolti dai telescopi, anche in zone considerate libere dal normale inquinamento luminoso. Inoltre, il numero in costante aumento di satelliti in orbita bassa solleva una preoccupazione crescente per il rischio di collisioni catastrofiche tra di essi, che potrebbe potenzialmente innescare una sorta di effetto domino noto come sindrome di Kessler, che potrebbe renderli inutilizzabili.