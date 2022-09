Al via il progetto "Ri-Usciamo": da ottobre attività gratuite per over70 in città

Partono le attività di "Ri-Usciamo", il progetto del circolo Pianacci sostenuto da Fondazione Carige dedicato principalmente agli over 70 del ponente genovese. La filosofia è coinvolgere persone over 70 che, per condizioni di vita o per problematiche legate al post-pandemia, hanno una vita sociale ridotta. Nonostante lo stato di emergenza sia cessato, il covid ha lasciato un segno profondo tra solitudine e sfiducia: "Notiamo che tante persone - spiega a GenovaToday Carlo Besana, presidente onorario del Pianacci - dopo il covid hanno perso l'entusiasmo, si sono ulteriormente chiuse anche adesso che si può ripartire. Ci rendiamo conto che c'è bisogno di una rieducazione alla socializzazione, vogliamo dunque far partire questa attività, far riscoprire alle persone la bellezza della socialità".

Oltre 400 opportunità gratuite

L’offerta di attività, gratuite, comprende ingresso a proiezioni al cinema di Palmaro, passeggiate con visite guidate, gite in pullman, attività motorie in spazi all’aperto o strutture, attività di ballo di gruppo, ingresso a spettacoli del Teatro della Tosse e del Ponente, corsi per utilizzare al meglio lo smartphone e difendersi dalle truffe digitali.

In totale sono oltre 400 opportunità gratuite che saranno proposte dal mese di ottobre 2022 fino all’inizio dell’estate 2023.

I primi due corsi: come iscriversi

Si inizia, dalla prima settimana di ottobre fino a dicembre, con i primi due corsi (corso di attività motoria e ginnastica dolce e corso di balli di gruppo, con un numero massimo di 20 partecipanti ad ogni corso) che vedranno la partecipazione di 40 tra i primi aderenti alle nostre proposte.

Entrambi i corsi saranno replicati con le stesse modalità (e nuovi partecipanti) nei primi mesi del 2023.

Per ulteriori informazioni o per verificare eventuali posti disponibili scrivere a riusciamo@pianacci.it oppure contattare (anche via Whatsapp) il numero 3534412556.

Il corso di attività motoria (diretto da Sonia Piattoni) si terrà il martedì presso la Sala Calamandrei (via Calamandrei 65), dalle 14.30 alle 17.30 ed il giovedì presso la Sala Firpo (ingresso da via Martiri del Turchino, “sotto” la Biblioteca Civica “Firpo”/Centro Zenit) dalle 14.30 alle 15.30.

Il corso di balli di gruppo (diretto da Claudio Tonelli) si terrà presso la Sala Firpo (ingresso da via Martiri del Turchino) il martedì dalle 14.30 alle 15.30 ed il giovedì dalle 10.30 alle 11.30.

Il progetto conta sulla partnership di diversi Enti quali Arci, Auser, Anteas, Agorà, Prato Onlus, Nuovo Cinema Palmaro, Teatro della Tosse/Teatro del Ponente, Parrocchia Maria Madre del Buon Consiglio, Parrocchia NS Assunta Palmaro, Farmacia San Giovanni Dr Bottaro, CIV Pra' Insieme, Municipio VII Ponente.

