Partita di calcio tra migranti della tendopoli e Croce Bianca Genovese: "Lo sport supera le barriere"

Migranti e volontari della Croce Bianca Genovese uniti nello sport per superare le barriere: domani, sabato 11 novembre, alle 9,45 presso il campo sportivo San Carlo di via Don Giovanni Verità, una rappresentativa della pubblica assistenza scenderà in campo per una partita insieme ad alcuni ragazzi ospiti della tendopoli di Voltri. A sfidarsi, due formazioni da 11 calciatori.

A dare il calcio d'inizio, il presidente della Voltrese Vultur Pasquale Ottonello insieme a Walter Carrubba, presidente della Croce Bianca Genovese.

"Scopo della partita - fanno sapere dalla pubblica assistenza - è far diventare lo sport linguaggio universale per unire e abbattere le barriere, promuovendo i valori di accessibilità, fair play, rappresentatività, inclusione, lealtà, uguaglianza e lotta al razzismo e alle discriminazioni. Specie in un periodo storico molto delicato come quello attuale, dilaniato da guerre, conflitti e divisioni".

Il terreno di gioco è quello dell'associazione sportiva Voltrese Vultur, che ha messo a disposizione gratuitamente l'impianto per questo momento di fratellanza e solidarietà.

La formazione della Croce Bianca Genovese, allenata da Alessandro Malatesta, sarà capitanata dal consigliere Giorgio Migliaccio, mentre quella dei migranti di mister Marco Marcenaro sarà capitanata dal mediatore culturale Yaya Moussa. A dirigere la partita, Federico Ursi, coordinatore team comunicazione della pubblica assistenza nonché ex arbitro Figc in Eccellenza.

Al termine, nella tendopoli di Voltri avverranno le premiazioni che saranno a pari merito per entrambe le formazioni, indipendentemente dal risultato del campo.

L'ingresso per il pubblico sarà libero e sugli spalti sarà presente anche il Gruppo Giovani della Croce Bianca Genovese "YoungER".