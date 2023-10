Zecchino d'Oro 2023: due piccole partecipanti da Genova

Sono arrivate oggi, lunedì 2 ottobre, le 14 nuove canzoni dello Zecchino d'Oro 2023 ed è anche l'occasione per conoscere più da vicino i partecipanti di questa edizione. Anche perché tra i 17 cantanti provenienti da 10 regioni diverse e 2 Paesi esteri ci sono anche tre piccole liguri, di cui due della Città Metropolitana di Genova.

In attesa della diretta del concorso, dall'1 al 3 dicembre su Rai Uno, è uscito l'album con le tracce, firmate da autori storici dello Zecchino d’Oro, ma anche da celebri autori che hanno deciso di regalare un sogno ai più piccoli: Maurizio Fabrizio, Gianfranco Fasano, Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Piero Romitelli, Lorenzo Baglioni e tanti altri.

Ad aprire le canzoni, troviamo subito una bimba di Genova, Greta, di 9 anni, con "Ci pensa mamma" dalle sonorità dance con tanto di effetti auto-tune, musica e testo di Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Edoardo Castroni ed Edoardo Ruzzi.

"Le dita nel naso" invece è il brano di Viola Marie, 8 anni, di Zoagli, con musica di Pierpaolo Guerrini e Matteo Bocelli (figlio del celebre tenore Andrea), testo di Pierpaolo Guerrini e Enrico Rosteni. Nel brano, una piccola studentessa 'becca' il maestro con le dita nel naso.

Da Santo Stefano Magra, in provincia della Spezia, arriva invece Valentina Maria, 9 anni, che canta "Mister Spazzolino", musica e testo di Valentina Ambrosio, che racconta le avventure di un simpatico spazzolino da denti.

Le altre canzoni sono 'Ballano' con musica e testo di Carmine Spera e Antonio Buldini cantata da Matilda, 9 anni, di Fiumefreddo Di Sicilia (Catania); 'Non ci cascheremo mai' con musica di Max Gazzè e Francesco De Benedettis e testo di Francesco De Benedittis e Francesco Gazzè, cantata da Salvatore, 9 anni, di Napoli; 'I numeri' con musica di Maurizio Fabrizio e testo di Katia Astarita, cantata da Delia, 10 anni, di Bova Marina (Reggio Calabria); 'La casa stregata' con musica di Valerio Baggio e testo di Mario Gardini, cantata da Gaia, 5 anni, di Capodrise (Caserta) e da Claudia, 9 anni, di Bari.

E ancora: 'La frutta e la verdura' su musica di Paolo Vallesi e Giulia Mutti e testo di Giulia Mutti, cantata da Ginevra, 6 anni, di Roma; 'Ci ci ci co co' su musica di Michele Paulicelli e Marco Iardella e testo di Michele Paulicelli e Marco Iardella, cantata da Martina, 8 anni, di Roma; 'Puz Puz Puzzola' su musica e testo Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni, cantata da Céline, 5 anni, di Excenex (Aosta); 'Zitto e mosca!' su musica di Giuseppe De Rosa e testo di Flavio Careddu e Irene Menna, cantata da Edoardo, 10 anni, di Chiaravalle (Ancona); 'Ci vorrebbe un ventaglio' con musica di Gianluca Buresta e Giorgio Iommi e testo di Emilio Di Stefano, cantata da Aurora, 9 anni, Civitanova Marche (Macerata); 'Ciao Europa' su musica di Lodovico Saccol e testo di Arcangelo Crovella e Lodovico Saccol, cantata da Eliza, 8 anni, di Scutari (Albania) in trio con Dariya, 10 anni, di Varna (Bulgaria) e Alexandros, 6 anni, di Galatsi (Grecia); 'Rosso' su musica di Gianfranco Fasano e testo di Loredana Bertè, cantata da Michael, 9 anni, di Orta Di Atella (Napoli).

Quanto alle 14 canzoni in gara, "si conferma la precisa volontà di restare al passo con i tempi – ha chiarito Lucio Fabbri, direttore musicale dello Zecchino d’Oro – pertanto, sia nelle canzoni rivolte ai più piccoli che, progressivamente in quelle di stampo più adolescenziale, sono state utilizzate delle sonorità attualissime, che niente hanno da invidiare rispetto alle canzoni presenti oggi nel mercato del mainstream. La stessa ricerca di attualità è anche nei temi trattati, che sono stati accuratamente sottolineati con degli accompagnamenti musicali cuciti su misura per ogni argomento affrontato, con il risultato che ognuno di questi brani, se preso separatamente, ha tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio singolo di successo".